Les 5 bienfaits étonnants du citron

Tout est bon dans le citron. En plus de son goût délicieux, ce petit agrume jaune, qui parfume et acidule les plats salés ou sucrés, présente de multiples bienfaits pour le corps humain.

Un remède contre la fatigue

Présent toute l’année, le citron est idéal pour lutter contre la fatigue. Et pour cause, il regorge de vitamine C, particulièrement protégée par l’écorse épaisse du fruit. Dans 100 g de pulpe de citron, il y a environ 51 mg de vitamine C. Cet agrume permet ainsi de couvrir près de la moitié de nos besoins quotidiens en vitamine C, l’apport recommandé par les nutritionnistes étant d'environ 110 mg pour un adulte.

Un puissant antioxydant

Il est d’autre part reconnu pour être un puissant antioxydant. Ce fruit peu calorique (28 calories pour 100 grammes) contient notamment des flavonoïdes, des substances qui favorisent la neutralisation des radicaux libres, atomes ou molécules déséquilibrés, en partie responsables du vieillissement prématuré des cellules et tissus, de maladies cardiovasculaires et de certains cancers.

un bouclier contre les agressions

Grâce à sa teneur élevée en vitamine C, c’est aussi un aliment incontournable pour renforcer son système immunitaire. Le citron a des propriétés antivirales, antibactériennes, et antiseptiques. C’est pourquoi lors de la saison hivernale, en cas de rhume ou de mal de gorge, il est souvent recommandé de presser le jus d'un citron dans un verre d'eau tiède.

Un allié pour une belle peau

Appliquer quelques gouttes de jus de citron à l’aide d’un coton, directement sur la peau, permet également d’atténuer les cernes, de désinfecter la peau, et de lutter contre l’excès de sébum. A noter que cette méthode est toutefois déconseillée aux peaux sensibles. Frotter une rondelle de citron régulièrement sur les mains permet aussi d’éliminer les taches brunes.

Des vertus digestives

On peut enfin en consommer pour limiter les désagréments après un repas trop copieux. L'acide citrique présent dans le citron va stimuler la sécrétion de bile et ainsi permettre de réduire les ballonnements et de favoriser une bonne digestion. Il faut également savoir que ce petit agrume contient des fibres (près de 2g pour 100g de citron), ce qui facilite le transit intestinal.