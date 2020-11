McDonald's lance un nouveau burger à base de baguette

Célèbre pour ses burgers, McDonald’s rend hommage au patrimoine gastronomique français et propose depuis ce mardi une nouvelle édition de son McBaguette. Un sandwich qui devrait mettre du baume au cœur à tous les gourmands de nouveau confinés.

L’enseigne de restauration rapide américaine remet au goût du jour un produit lancé en édition limitée en 2012.

Pour la première fois, le pain est confectionné à partir de la farine Label Rouge produite en France. Plus de 315 tonnes devraient être utilisées pour cette opération éphémère. «La baguette est d’abord précuite chez notre fournisseur avant d’être dorée au four chaque jour en restaurant», indique le groupe McDonald’s, ajoutant que ce sandwich n’est disponible que dans l’Hexagone en livraison, en drive et à la vente à emporter. Confinement oblige.

NOUVEAU



Le McBaguette fait son grand retour chez McDonald's !



Son pain baguette est préparé avec de la farine Label Rouge et doré au four chaque jour en restaurant





A partir du 3 novembre#McDonalds #McDo pic.twitter.com/R5QKWGTEA9 — McDonald's Centre (@McDonaldsCentre) November 2, 2020

En guise de garniture, on retrouve deux tranches d’emmental et une sauce à la moutarde à l’ancienne et à la moutarde de Dijon. Une recette qui ne serait pas tout à fait complète sans la présence de deux steaks hachés, le bœuf étant aussi issu des élevages français.

Reste à savoir si les Français vont préférer ce «burger dans une baguette» au traditionnel jambon-beurre vendu en boulangeries ?