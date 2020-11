Confinement : L'ex-Top Chef Alexia Duchêne présente ses recettes sur TikTok

C’est l’une des anciennes de Top chef les plus actives du moment. Après avoir régalé les parisiens sur un rooftop cet été, intégré l’emblématique bistrot d’Alain Ducasse Allard, Alexia Duchêne se lance sur TikTok, le réseau social en vogue qui fait toujours plus d’adeptes notamment chez les jeunes.

Pour donner des idées aux Français plongés dans un deuxième confinement, elle propose chaque jour une recette sur son compte.

Les vidéos sont claires et très pédagogiques, souvent en musique. Les indications sont toutefois en anglais. On apprendra ainsi à faire une délicieuse tarte aux pommes, une mousse au chocolat aux olives et au piment, ou encore des gnocchi.

@chefalexiaduchene

Pita all day everyday ! With hummus, for sandwiches or just by itself ##cookingwithalexia ##pitabread ##bread ##easycooking

♬ Promiscuous - Nelly Furtado