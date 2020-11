Noël 2020 : les plus beaux livres de cuisine à glisser sous le sapin

A l'approche des fêtes de Noël, les chefs publient de beaux livres regroupant leurs meilleures recettes. Autant d'idées cadeaux qui feront plaisir à tous les gourmets.

Hélène Darroze

La célèbre cheffe Hélène Darroze vient de publier un livre de recettes réalisées chez elle, avec ses filles. Elles sont spontanées, généreuses, authentiques et irrésistibles. Parmi elles, on retrouve celle du gâteau coulant au chocolat. Simple et efficace.

Chez moi, Hélène Darroze, éditions Cherche Midi, 19,90€

Ecole Ferrandi de Paris

On peut être amateur de cuisine mais manquer cruellement de technique. La cèlèbre école Ferrandi, qui fait référence dans le monde entier, publie un ouvrage consacré aux légumes. En plus de recettes dignes de grands restaurants, il révèle les techniques de base pour éplucher, couper, préparer...

Légumes, recettes et techniques d'une école d'excellence, Ferrandi Paris, Flammarion, 29,90€.

Guillaume Gomez

Le locataire des cuisines de l'Elysée Guillaume Gomez a vu passer quelques présidents. Dans cet ouvrage, il revient sur les grandes réceptions qui ont fait la réputation du palais et flatté les palais des plus grands de ce monde. Des recettes techniques mais présentées dans une forme accessible.

A la table des présidents, Guillaume Gomez, éditions Cherche Midi, 39€

Victor Mercier

Il s'est fait un nom avec sa cuisine bien sourcée, son passage à Top chef, et aussi son franc parler sur les réseaux sociaux. Victor Mercier publie un livre qui porte le nom de son restaurant FIEF pour « Fait ici en France » où il développe son approche de la gastronomie et dévoile ses recettes signatures.

F I E F, Victor Mercier, Editions First, 24,95€

Victoire Loup

Voilà une idée originale : près de soixante chefs dévoilent leur recette de lendemains de fêtes avec une anecdote de la soirée mémorable qui l’a précédée. Philippe Conticini, Armand Arnal, Alexia Duchêne, Simone Tondo… la journaliste Victoire Loup a recueilli leurs confidences.

Cuites – 60 recettes faciles pour lendemains difficiles, Victoire Loup, Human Humans, 19,90€ (sortie le 10 novembre en ligne et en librairie)