Tesla lance sa propre tequila et fait un carton

Rien n’arrête l’ambitieux patron de Tesla, Elon Musk. Après une planche de surf et des shorts en satin, la marque qui cartonne avec ses voitures électriques vient de commercialiser sa propre tequila, baptisée «Tesla Tequila». Et 24h après son lancement, le spiritueux est déjà en rupture de stock.

Il faut dire que le packaging est particulièrement soigné. La bouteille est en forme d’éclair, emblème de la marque, et repose sur un socle en métal, frappé lui aussi du logo de la maison.

Quant au breuvage, il s’agit d’un alcool issu de la distillation d’agaves qui titre à 40%. La tequila «anejo» a été vieillie dans des fûts de chêne français. Elle aurait des notes de fruits secs, avec de légers aromes de vanille et une finale poivre-cannelle nous rapporte le texte de la présentation. Elle a été produite par Nosotros Tequila, une entreprise basée en Caroline du Sud.

©Tesla

Son prix ? 250 dollars (211 euros), livraison comprise. Un montant qui aurait pu être dissuasif. Pour autant, 24h après sa mise en vente sur le site de Tesla, les bouteilles sont parties en... un éclair. «En rupture de stock» peut-on lire à côté du produit. Les commandes étaient limitées à deux bouteilles.

Avec ce lancement, Elon Musk concrétise un vieux projet évoqué pour la première fois dans un poisson d’avril en 2018. Le CEO de Tesla avait plaisanté dans une série de tweets sur la banqueroute de son entreprise.

Il décrivait ainsi une scène suivant la faillite : «Elon a été retrouvé évanoui contre une Tesla Model 3, entouré de bouteilles de "Teslaquilla", portant des traces de larmes séchées sur le visage».

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.





This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?





Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018