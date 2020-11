La recette du cake aux clémentines de Corse

La saison des clémentines de Corse est arrivée. Reconnaissable avec ses feuilles d'un vert éclatant, elle se déguste en encas ou se cuisine dans de nombreuses recettes. Parmi elles, figure un délicieux cake.

Préparation : 35 min ; cuisson : 45 min

Ingrédients (pour 6 personnes)

3 clémentines de Corse

180g de farine

1 sachet de levure chimique

200g de sucre

3 œufs

100g de beurre fondu

2 c. à soupe de poudre d’amandes

4 gouttes d’extrait de vanille

2 pincées de muscade râpée

1 pincée de sel

Pour le glaçage

2 à 3 c. à soupe de jus de clémentines de Corse

180g de sucre glace

Pour la décoration

2 clémentines de Corse

15cl d’eau

150g de sucre

Préparation

Préchauffez le four à 180°C.

Versez le sucre dans une assiette creuse. Frottez la peau des clémentines avec le sucre pour le parfumer. Puis pressez le jus des fruits. Mélangez le beurre avec le sucre dans un saladier. Ajoutez les œufs préalablement battus. Incorporez la farine, la levure, la poudre d’amandes, la muscade et le sel.

Ajoutez le jus des clémentines et l’extrait de vanille, mélangez jusqu’à ce que la pâte soit homogène. Versez la pâte dans un moule à cake beurré et fariné. Enfournez pour 40 à 45 min. Laissez tiédir puis démoulez le cake et posez-le sur une grille.

Préparez le glaçage. Fouettez le sucre glace avec le jus de clémentine, en l’ajoutant progressivement jusqu’à l’obtention de la consistance voulue. Versez le glaçage sur le cake et laissez refroidir sur la grille.

Coupez les clémentines en tranches. Chauffez l’eau à ébullition sur feu doux. Ajoutez le sucre en pluie et fouettez. Faites épaissir 2 min. environ (le sirop est prêt quand il devient transparent). Laissez refroidir.

Tremper les tranches de clémentine dans le sirop, laissez égoutter quelques secondes puis posez-les sur le cake. Un gâteau idéal pour le goûter, le petit-déjeuner ou un brunch.