Noël 2020 : les meilleurs chocolats à offrir

Pour ceux qui ne trouvent pas d’idées de cadeaux, le chocolat est une valeur sûre. Il existe des toutes petites boites ou des énormes coffrets avec à l’intérieur une explosion de saveurs. Voici les plus belles créations de cette saison qu'on pourra commander dès maintenant sur les boutiques online.

Alain Ducasse

Cette année Alain Ducasse s’est inspiré de la civilisation Aztèque pour concevoir sa nouvelle collection de chocolats. C’est Xochiquetzal, la déesse Aztèque du chocolat, qui invite à la dégusation, notamment sur ce coffret qui contient une ganache au grand cru de Criollo Almendra Blanca au Mexique.

Coffret de Noël, 250g - 30 pièces, Le Chocolat Alain Ducasse 43€

©philippevauressantamaria

Patrick Roger

On pourrait contempler des heures ses chocolats demi-sphère si design sans y toucher. Et puis non, on préfère les déguster. Parmi elles, on retrouve la création Amazone, un délicieux caramel au citron vert.

Demi spères plates, boite 105g, Patrick Roger, 48€

Edwart

Cette année dans les boîtes de chocolats du talentueux et très créatif Edwart, on retrouvera deux délicieuses nouveautés : Beau Sapin, un praliné suave aux amandes Valencia et pignon de pin enrobé d’un chocolat noir Grand Cru de Tanzanie, ainsi que Tropique des Neiges, une ganache qui révèle les notes acidulées de fruit de la passion adoucie par la fève de tonka.

Boîte de chocolats 25 pièces, Edwart, 28 €

©The Travel Bud - Emilie Pranzo

Cyril Lignac

Le coffret de fêtes de Cyril Lignac fera toujours plaisir avec ses incontournables bonbons caramel-guimauve et noisettes. Ils s’enrichissent cette année des rochers praliné-amande version lait et noir ainsi que des bonbons praliné-noisette-feuilletine.

Le Coffret de 36 chocolats, Cyril Lignac, 30 €

©thomasdhellemmes

Jacques Génin

C’est à la pointe de l’obélisque qui trône sur la Concorde que Jacques Génin et sa fille Jade rendent hommage ce Noël. Un joli coffret qui emprunte le prénom de l’écrivaine Ingrid Astier, « incarnation du glamour et de la volupté à la parisienne » selon les experts du chocolat.

Coffret de Noël Ingrid 36 pièces, Jacques Génin, 45€

Pierre Marcolini

Praliné pistache et caramel, gianduja café et caramel noix de pécan… Chez Pierre Marcolini, les petites douceurs sphériques portent le joli nom de « calin ». Et elles ne sont pas de trop avec la période que nous traversons. Elles se déclinent ici en six parfums parés des couleurs de Noël.

Coffret de 36 Petits Câlins, Pierre Marcolini, 39€