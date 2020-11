La recette des financiers aux clémentines de Corse

Avec le mois de novembre, les clémentines de Corse arrivent sur les étals. Reconnaissable avec ses feuilles d'un vert éclatant, elle se déguste en encas ou se cuisine dans de nombreuses recettes. On peut par exemple en faire de délicieux financiers.

Préparation : 20 Min ; cuisson : 10 min

Ingrédients (pour 18 personnes)

6 clémentines de Corse

6 blancs d’œuf

100g de miel de châtaignier

100g de beurre

100g de brousse

70g poudre de noisette

70g de farine de châtaignes

Préparation

Préchauffez votre four à 180°C.

Mettez le beurre dans une casserole et faites chauffer jusqu’à ce qu’il prenne une couleur noisette. Hors du feu ajouter le miel, mélangez et laissez fondre. Dans un saladier, mélangez la poudre de noisette et la farine, ajoutez la brousse.

Montez les blancs d’œufs en neige ferme et incorporez-les délicatement. Ajoutez le beurre petit à petit en fouettant. Remplissez les moules préalablement beurrés, puis déposer quelques quartiers de Clémentines de Corse sur le dessus. Cuire pendant 8 à 10 min. Démouler et déguster tiède.