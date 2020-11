Jean Imbert et Cédric Grolet réunis dans un menu à emporter

Quand deux jeunes chefs très connus s’associent pour de la vente à emporter, cela donne « Cédric et Jean à la maison ». D’un côté, Jean Imbert, chef du restaurant Chez Mamie, et de l'autre Cédric Grolet, chef pâtissier du Meurice aux millions d’abonnés sur Instagram. Ils se retrouvent à l’affiche d’un menu à emporter ou en livraison à domicile.

On y trouvera les petits plats de chez Mamie. Par exemple, cette semaine figurent Le foie gras de Mamie au porto, une salade de lentilles, une mousse de carottes & curry, un poulet rôti & gratin de macaronis, champignons… Et pour le dessert, c’est Cédric Grolet qui est aux manettes avec son baba au rhum. Quelques bonus sont glissés dans le panier : la confiture de lait et le cake surprise.

Il faut compter 52€ par personne pour ce menu de gourmets. Il est à retirer en click&collect au restaurant Chez Mamie par Jean Imbert, situé au 35 bis, rue Jean de la Fontaine, Paris 16e, ou en livraison dans Paris intra-muros et Boulogne Billancourt (+10€).

Ce n’est pas la première fois que Jean Imbert se lance dans la livraison à domicile. Il avait déjà converti ses cuisines à ce mode de restauration lors du premier confinement.