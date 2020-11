La recette du risotto aux Saint-Jacques et aux clémentines de Corse

Chauffez votre bouillon de volaille. Pendant toute la durée de la recette, maintenez-le à feu doux. Prélevez les suprêmes de clémentines de Corse. Réservez-les au frais jusqu’au dernier moment. Émincez finement les échalotes. Dans une casserole, faites-les revenir à feu doux dans une noisette de beurre jusqu’à ce qu’elles deviennent translucides. Montez légèrement le feu.

Ajoutez progressivement le riz et un peu d’huile d’olive. Le riz doit devenir légèrement translucide et nacré. Déglacez avec un peu de vin jaune en faisant attention aux projections. Remuez légèrement jusqu’à ce que le riz absorbe tout le liquide et qu’il n’accroche pas dans le fond de la casserole. Louche après louche, ajoutez votre bouillon de volaille.

Remuez jusqu’à son absorption. Retirez la casserole du feu et ajoutez le mascarpone et le parmesan. Couvrez et conservez au chaud le temps de la cuisson des noix de St-Jacques. Dans une poêle à feu moyen, faites mousser le morceau de beurre jusqu’à ce qu’il se colore légèrement.

Ajoutez les noix de Saint-Jacques. Faites-les cuire doucement, en les retournant à mi-cuisson. Lorsqu’elles sont légèrement colorées, vos noix sont prêtes. Composez vos assiettes avec le risotto, les Saint-Jacques relevées et le suprême de clémentines.