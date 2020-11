Picard se lance dans la livraison à domicile dans toute la France

En pleine crise sanitaire, le géant des produits surgelés vient d’annoncer la généralisation de son service de livraison à domicile sur l’ensemble du territoire.

Dans un communiqué, le groupe annonce avoir signé un partenariat avec Chronofresh, filiale de Chronopost, et avance la date du 17 novembre pour le lancement de ce nouveau service.

Il vient renforcer « un maillage territorial important avec 1.030 magasins physiques en France », explique le groupe.

Par ailleurs, le service de Click & Collect a été déployé dans 33 magasins pilotes situés à Paris et en région parisienne, à Marseille et en Provence et dans le Nord. Ce service sera progressivement étendu à l’ensemble des magasins d’ici à l’année prochaine.

Autre nouvelle pratique à l’attention des consommateurs : un service de consigne sera disponible à l’approche des fêtes de fin d’année dans certains magasins. Les clients pourront commander entre les 6 et 15 décembre leurs produits pour Noël, et auront la possibilité de venir chercher leur commande entre les 22 et 24 décembre. Ce service vise à soulager les personnes qui disposent de peu de place dans leur congélateur.

Cette nouvelle stratégie est mise en place quelques mois après l’arrivée d’une nouvelle dirigeante, Cathy Collart Geiger. Dans une interview accordée au journal Les Echos, elle confiait vouloir faire du numéro un français des surgelés le « leader de la gastronomie française ».

Présente notamment en Belgique, en Grande-Bretagne, au Japon ou à Singapour, l’enseigne revendique environ 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel et emploie quelque 5.000 collaborateurs. Elle est détenue par Lion Capital LLP, une société financière britannique et le groupe familial français Zouari.