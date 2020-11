La recette de la tarte du lendemain de Philippe Conticini

Près de soixante chefs dévoilent leur recette de lendemains de fêtes dans le dernier ouvrage de Victoire Loup. Parmi eux, on retrouve le célèbre pâtissier Philippe Conticini et sa tarte du lendemain.

Temps de préparation et cuisson : 2 h ; temps de repos : 4 h

INGRÉDIENTS (pour 1 personne)

Pâte sucrée

250 g de farine

1 œuf

1 citron vert

30 g de poudre de noisettes brutes

120 g de sucre glace

125 g de beurre

1 pincée de fleur de sel

Crème coco-noisette

6 g de poudre de noisettes brutes

4 g de sucre glace

1 goutte d’arôme coco grillé

5 ml de lait de coco

6 g de beurre

Coings pochés

70 g de coings

1 anis étoilé

1 cm de bâton de cannelle

87 g de sucre semoule

125 ml d’eau

Compote pommes-poires-coings

40 g de pommes

40 g de poires

1 cuil. à café de jus de citron vert

1 pincée de fleur de sel

Chantilly coco grillé

3 g de poudre de dattes

2 gouttes d’arôme coco grillé

3 g de sucre semoule

40 ml de crème liquide

6 g de mascarpone

Finitions

1 cuil. à café de miel

Quelques éclats de caramel

Préparation

Commencez par préparer la pâte sucrée. Pétrissez, à vitesse lente, le beurre pommade à l'aide d'un batteur plat, puis incorporez petit à petit le sucre glace en continuant de battre. Ajoutez ensuite la poudre de noisettes et le zeste du citron vert.

Mélangez à nouveau, en veillant à racler les parois du bol avec une spatule pour bien ramener la pâte vers le centre de la cuve. Ajoutez alors l'œuf puis la farine et la fleur de sel. Le mélange doit se faire en deux fois et très rapidement. Terminez en pétrissant la pâte en trois ou quatre ultimes mouvements.

Ramenez l’ensemble de la pâte avec un ustensile. En vous farinant les mains, décollez la pâte petit à petit et formez une boule. Couvrez le bol avec du film alimentaire, puis mettez-le au réfrigérateur pendant 4 h afin que tous les arômes se développent. La pâte sera encore meilleure préparée la veille.

Préparez la crème coco-noisette. Dans un bol, mélangez au fouet le beurre pommade avec le sucre glace. Ajoutez la poudre de noisettes, puis la crème de coco et l’arôme coco grillé.

Effectuez le sirop de pochage des coings. Dans une casserole, portez à ébullition l’eau, le sucre semoule, l’anis étoilé et le bâton de cannelle. Ajoutez les coings taillés en cubes de 1 cm² puis couvrez la casserole pour les pocher à feu doux jusqu’à ce qu’ils soient fondants.

Épluchez et coupez les pommes et les poires en morceaux en retirant le trognon. Placez-les dans une casserole avec un fond d’eau, couvrez et faites compoter à feu moyen pendant 7 min. Enlevez le couvercle, ajoutez 40 g de coings pochés, puis faites chauffer pour laisser s'évaporer toute l’eau en remuant constamment. Ajoutez le jus de citron vert et une pincée de fleur de sel.

Pour préparer la chantilly coco grillé, réfrigérez au préalable un saladier et la crème liquide. Montez une chantilly souple en fouettant tous les ingrédients dans le saladier froid à l’aide d’un batteur à vitesse rapide. Réservez au frais.

Étalez la pâte dans un moule à tarte de 3 mm d’épaisseur et 7 cm de diamètre. Dans le fond de la tarte, étalez la crème coco-noisette, puis parsemez de 25 g de coings pochés. À l’aide d’un ustensile, réalisez un dôme avec la compotée pommes-poires-coings. Faites des quenelles de chantilly en vous servant de deux cuillères à soupe, et dressez en rosace sur le dôme de compotée.

Faites caraméliser les 5 g de coings pochés restants dans une poêle bien chaude avec 1 cuil. à café de miel. Laissez refroidir puis décorez la tarte avec ces cubes de coings caramélisés, et quelques éclats de caramel.

Recette extraite de Cuites – 60 recettes faciles pour lendemains difficiles, Victoire Loup, Human Humans, 19,90€