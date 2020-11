La recette du Halloumuffin d'Alexia Duchêne

La jeune chef dynamique Alexia Duchêne dévoile dans le nouveau livre Cuite sa recette du

Temps de préparation et cuisson : 10 min

INGRÉDIENTS (pour 2 personnes)

2 muffins anglais

2 œufs

1 concombre

1 citron

½ de bouquet de coriandre

2 cuil. à soupe de harissa

100 g de halloumi

1 yaourt

huile d’olive

fleur de sel

Préparation

À la mandoline, coupez le concombre en rondelles de 2 mm d’épaisseur. Mélangez-les avec le yaourt, 1 cuil. à soupe d’huile d’olive, un trait de citron et du sel. Découpez le halloumi en tranches de 1 cm et faites-le dorer dans une poêle chaude avec un filet d’huile d’olive. Coupez le muffin en deux et toastez-le. Faites cuire les œufs au plat en veillant à ce que les jaunes soient bien coulants mais les blancs presque translucides.

Montez chaque sandwich avec une tranche de muffin, une fine couche de harissa, de la salade de concombre, des tranches de halloumi puis l’œuf. Pour terminer, parsemez de feuilles de coriandre et de jus de citron. Un peu de fleur de sel et c’est parti, vous pouvez remettre une tranche de muffin sur le dessus. Il ne vous reste plus qu’à vous poser et kiffer.

Recette extraite de Cuites – 60 recettes faciles pour lendemains difficiles, Victoire Loup, Human Humans, 19,90€