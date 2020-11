Les 5 bienfaits étonnants de la graine de chia

Originaire du Mexique et prisée par le peuple aztèque et maya, la graine de chia est aujourd'hui l'un des «super-aliments» plébiscités par les stars et les sportifs de haut niveau. Voici cinq raisons de l'ajouter à ses recettes salées ou sucrées.

Un excellent coupe-faim

Riches en fibres, les graines de chia possèdent une texture mucilagineuse. Plongées dans du lait végétal, du yaourt ou un jus de fruits, elles gonflent et se transforment en un liquide visqueux au bout de quelques heures. Elles absorbent en effet dix à quinze fois leur poids en eau. Les graines de chia permettent ainsi d’augmenter le sentiment de satiété.

Le partenaire idéal des sportifs

Considérée comme un «super-aliment» en raison de ses qualités nutritionnelles remarquables, la graine de chia qui permet de ralentir l’assimilation du glucose, est consommée par de nombreux sportifs pour booster l’organisme et apporter de l'énergie. Source de protéines, elle est recommandée lors d’un entraînement prolongé, et après l’effort pour régénérer les muscles. Le mot «chia» signifie «force» en maya.

Une alternative au lait et aux œufs

Si elle ne contient pas de gluten, la graine de chia apporte aussi cinq fois plus de calcium que le lait ce qui en fait un aliment parfait pour toutes les personnes intolérantes au lactose ou qui souhaitent suivre un régime végétarien ou végétalien. On peut l'utiliser pour remplacer les œufs dans de nombreuses recettes.

Un régulateur de sommeil

Dans sa composition, on retrouve du tryptophane, un acide aminé qui permet de fabriquer la sérotonine et la mélatonine. Si l’on consomme en moyenne deux cuillérées à soupe de graines de chia au dîner - saupoudrées par exemple sur sa salade de crudités -, on met toutes les chances de son côté pour se détendre et dormir comme un bébé. Le secret naturel pour une bonne nuit de sommeil.

Un allié pour une belle peau

Si elle permet de réduire la tension artérielle et les risques de maladies cardiovasculaires, et facilite le transit intestinal, la graine de chia, riche en oméga-3, possède aussi des propriétés hydratantes et anti-inflammatoires. Elle nourrit la peau ainsi que les cheveux en profondeur.