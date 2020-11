Armin, le spiritueux qui réveille l’Armagnac

Souvent associé à un digestif qu’on offre aux grandes occasions, l’Armagnac n’est pas le spiritueux le plus à la mode. Convaincu de tenir une pépite « made in France » méconnue, un trio d’amis entrepreneurs s’est décidé à le dépoussiérer. Disposant d’une solide expérience dans le domaine, ils viennent de lancer leur propre marque de Bas-Armagnac : Armin.

Pour offrir une nouvelle jeunesse à cette eau de vie, la plus ancienne que compte la France, Armin s’appuie sur un packaging moderne : le personnage Armin, un coq gascon, apparaît sur la bouteille. Il rend hommage au chef franc qui donna son nom au comté d’Armagnac.

Mais c’est aussi le mode de consommation qu’Armin entend révolutionner. La bouteille 6 ans d’âge peut être associée à des softs comme du tonic ou de la ginger beer pour en faire des délicieux cocktails (à retrouver sur le site de la marque). A l’approche des fêtes, un coffret a d’ailleurs été conçu pour initier les curieux. En plus de la bouteille 6 ans d’âge, il se compose de plusieurs tonics et d’une ginger beer de la marque française Hysope.

La deuxième bouteille de la gamme est plus premium, la 10 ans d’âge. Cette eau de vie se boit dans des cocktails comme le old fashioned, simplement pure ou on the rocks.

« L’Armagnac, c’est du raisin, ce sont des vignes, c’est la France. C’est tout ce qu’on aime. L’objectif d’Armin est de lui rendre la place qu’il mérite au sein de la famille des spiritueux français » explique Edgar Anagnostou, qui a travaillé longtemps dans le groupe Pernod Ricard et qu’on retrouve derrière le projet avec Edouard Boyer et Augustin Chatenet.

Jusqu’alors, les ventes nationales de cette eau de vie gasconne sont quasi-confidentielles. Il y a par exemple 5.000 hectares de vignes destinées à sa production, quand le cognac en compte près de 75.000. Et pourtant, elle incarne un précieux savoir-faire. L’AOC date de 1936 et régit rigoureusement la vinification, la distillation, et le vieillissement en fût de chêne. Elle s’étend sur les trois départements du Lot et Garonne, du Gers et des Landes.

Les deux Bas-Armagnac Armin sont distillés et élevés à Arthèz-d’Armagnac par des artisans français sélectionnés par le trio. Ils sont produits dans une démarche éco-responsable. Armin veut incarner le savoir-faire de l’Armagnac tout en apportant sa dose de modernité.

Armin 6 ans d'âge, 29€

Armin 10 ans d’âge, 49€

Coffret dégustation, 42€

Disponibles sur le site armagnac-armin.com/

L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.