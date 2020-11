La recette du bento de «Mon Voisin Totoro» du studio Ghibli

Les amoureux de la cuisine japonaise et du cinéma vont se régaler avec la sortie en librairie des «Recettes des films du studio Ghibli» le 18 novembre. Parmi la vingtaine de plats vus dans les longs-métrages d’animation, le bento de «Mon Voisin Totoro» (1999) de Hayao Miyazaki.

Un repas traditionnel composé de riz, de protéines, ainsi que de fruits et de légumes, à réaliser chez soi pendant le confinement.

Temps de préparation : 40 min

Ingrédients

120 g de riz

2 éperlans shishamo surgelés

huile d’olive

100 g de filet de poisson type daurade

0,5 ml de saké

2 cuillères à soupe de sucre

1 cuillère à café de sel

2 gouttes de colorant rouge

2 jujubes secs (dattes chinoises)

30 fèves edamame

© Apolline Cartier

Etape 1

Faire cuire le riz dans une casserole d’eau chaude. En attendant qu’il soit prêt, décongeler les shishamo et les poêler à feu doux avec de l’huile pendant 5 minutes. Retourner le poisson et faire cuire pendant 5 minutes. Retirer le morceau et déposer le sur un papier essuie-tout.

Etape 2

Dans une autre casserole, faire bouillir de l’eau et y plonger la daurade. Quand elle devient friable, il faut l’égoutter et la placer dans une assiette. Si le morceau est congelé, il suffit simplement de le décongeler.

© Apolline Cartier

Etape 3

Dans une poêle à feu moyen, déposer la daurade puis verser le saké, le sucre et le sel. Émietter bien le poisson. Remuer jusqu’à ce que le liquide se soit évaporé.

Etape 4

Ajouter le colorant rouge et un peu d’eau pour obtenir la nuance désirée, et passer le tout à feu doux. Mélanger.

Etape 5

Dans les bentos, verser le riz cuit au fond, disposer ensuite un shishamo et un jujube par bento, étaler les miettes de daurade dans un petit rectangle. Placer les fèves edamame dans le rectangle opposé.

© Apolline Cartier

Recette extraite du livre «Les recettes des films du studio Ghibli», de Minh-Tri Vo, Claire-France Thévenon et Apolline Cartier, éditions Ynnis, 17,95 €. En librairie le 18 novembre.