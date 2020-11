Noël 2020 : les plus beaux cadeaux pour les amateurs de vins

La passion du raisin fait de plus en plus d'adeptes. Pour les amateurs confirmés ou néophytes, de nombreux coffrets spéciaux sont proposés à l'approche des fêtes.

Coravin

C’est l’accessoire indispensable pour pouvoir conserver son vin après l’ouverture d’une bouteille pendant quatre semaines. Grâce à ce système, le liquide servi est remplacé par une substance qui permet d’empêcher l’oxygène de pénétrer dans la bouteille et donc de faire vieillir le vin.

Pivot, Coravin, 99€ (sur coravin.fr)

Bouchard

La maison Bouchard, référence en matière de vins de Bourgogne, a conçu un coffret pour célébrer les 200 ans de son acquisition du château de Beaune. En bois de chêne, il reprend le graphisme des célèbres tuiles colorées bourguignonnes que l’on peut notamment admirer aux Hospices de Beaune. Il renferme deux belles cuvées issues du millésime 2018 : le beaune Clos de la Mousse et le beaune Clos Saint-Landry, tous deux monopoles de la maison.

Coffret anniversaire 200 ans, Bouchard Père & Fils, 165€, (en vente à la cave du château ou par téléphone au 03 80 24 80 24).

Lavinia

Les amateurs de vins auront de quoi s’occuper avec le coffret Lavinia. Il contient tout d’abord une bouteille de bordeaux côtes-de-bourg 2017 du Château La Grolet (biodynamie), une invitation à un atelier dégustation de 2 heures, un verseur-aérateur souple, un bouchon universel en silicone, et enfin un tire-bouchon manuel.

Coffret de Noël, Lavinia, 59€

Wolfberger

Grande maison alsacienne, Wolfberger invite à découvrir l’un des grands crus mythiques d’Alsace : Rangen de Thann. Avec son terroir méridional et volcanique, il donne des vins vibrants. On pourra en découvrir toutes les subtilités avec ce coffret spécial qui propose une dégustation dite « verticale » : six bouteilles du même vin, un pinot gris grand cru Rangen, mais de millésimes différents.

Coffret grand cru Rangen, Wolfberger, 99€ (sur le site Wolfberger)

Vivabox

Vivabox a conçu deux offres pour les fêtes qui mettent l’œnologie à l’honneur. Elles comprennent une expérience ou un séjour autour du vin (hôtels, domaines viticoles, maisons d’hôtes et belles demeures vigneronnes), un kit œnologie et un guide du parfait dégustateur Le Petit Ballon en cadeau.

Vivabox, Pour les amateurs de vins, 89,90€ et Vivabox week-end autour du vin, 149,90 €

Petit Ballon

Petit Ballon innove cette année et met en place une offre limitée à 3 mois baptisée « Dame Nature ». Chaque mois (pendant 3 mois) le bénéficiaire reçoit deux bouteilles certifiées méthode nature, c’est-à-dire des vins bio, vendangés à la main, sans intrants, sans sulfites ajoutés à la vinification et sans filtration brutale. Il reçoit en plus la gazette du Petit Ballon avec recettes et portraits de vignerons ainsi que deux fiches dégustation.

Offre Dame Nature, Petit Ballon, 99,00 € (soit 33,00 €/mois)

L'abus de l'acool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.