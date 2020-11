3 box gourmandes de chefs pâtissiers à commander en livraison

Pour surmonter le deuxième confinement, les chefs pâtissiers ont imaginé des box pleines de gourmandises à se faire livrer à la maison pour s’accorder un moment de douceur et de réconfort.

Yann Couvreur

Le chef pâtissier relance sa boite pleine de douceurs baptisée cette fois « reconfin’box ». Elle se commande tous les lundis (attention, édition limitée et forte demande) pour une livraison le week-end suivant. Si la composition change chaque semaine, on y retrouve de quoi faire un brunch gourmant pour deux personnes. La dernière contenait une brioche feuilletée citron vert, deux Jus d'orange, une focaccia pour 2, tomates confites & bresaola, un flan à la vanille bleue à partager, un gâteau chocolat tonka, quatre financiers noisettes, une tablette chocolat au lait, coco.

Reconfin’Box, Yann Couvreur, 49€ + 10€ de livraison paris intramuros et petite couronne (pour 2 personnes, commande chaque lundi à 11h)

Cédric Grolet

Cédric Grolet propose quant à lui des coffrets remplis de ses pâtisseries les plus emblématiques. Chaque boite est composée de 5 pièces. Pour les viennoiseries, il faut compter entre 10 et 18 € (croissant, pains aux raisins, pains au chocolat, fleur noisette…) et pour les pâtisseries entre 28 et 36 € (fleur citron, forêt noire, mont-blanc, paris-brest, fleur vanille). On trouve également au menu un coffret cookies (20€).

Les commandes se font sur le site Cédric Grolet Opéra.Livraison du mardi au dimanche sur Paris intramuros uniquement. Frais de livraison de 9 euros, sans minimum de commande.

Philippe Conticini

C’est une « box d’émotions » que propose la Maison Philippe Conticini tous les jours de la semaine. Plusieurs formules sont disponibles pour deux ou quatre personnes. La « Box petit dej' mix d'émotions » contient par exemple 1 baguette, 2 croissants, 2 pains chocolat, 1 citronnade, 1 jus, 2 confiture, 1 tarte chocolat praliné et 1 tarte citron (2 personnes - 45€)

Box d’émotions, Philippe Conticini, à partir de 32€ (disponible en livraison 8,90 euros à Paris et petite couronne, 14,90 en proche banlieue ; retrait possible à la boutique 42, rue de l'Annonciation, Paris, 16e).