La recette du cake aux fruits secs de Gaston Lenôtre

En 1975, le pâtissier Gaston Lenôtre marquait l'histoire des livres de pâtisserie avec son ouvrage Faîtes votre pâtisserie comme Lenôtre, co-écrit avec sa fille Sylvie Lenôtre. À l'occasion des 100 ans du pâtissier normand, les éditions Flammarion rééditent cet ouvrage. On y retrouvera notamment la recette du cake aux fruits secs.

Préparation : 30 minutes ; repos : 45 minutes ; cuisson : 45/50 minutes

IngrEdients (pour 6 personnes)

25 g de raisins blonds secs

50 g de noisettes

50 g d’amandes émondées

25 g de pignon de pin

25 g d’abricots secs

125 g de farine

3 œufs

125 g de sucre roux

100 g de beurre ramolli

1 cuillerée à café rase de levure chimique

50 g de poudre d’amandes

25 g de pistaches

10 g d’amandes effilées

Matériel

Couteau

Cul-de-poule

Fouet

Tamis

Spatule en bois

Moule à cake d’un litre 1/2

Plaque et papier cuisson

Préparation

Préchauffez le four à 170 °C. Faites tremper les raisins secs dans de l’eau chaude pendant 15 minutes puis égouttez-les bien et séchez-les.

Mettez les noisettes, les amandes et les pignons sur une plaque et faites-les griller pendant 8 à 10 minutes en les remuant de temps en temps (attention, les pignons grillent plus vite).

Puis hachez le tout grossièrement avec un couteau. Coupez grossièrement les abricots. Mélangez les raisins et les abricots avec une cuillerée de farine. Cela évitera qu’ils tombent à la cuisson.

Dans le cul-de-poule, travaillez au fouet les œufs et le sucre roux jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez le beurre pommade, la farine tamisée avec la levure et la poudre d’amandes. Mélangez bien à la spatule en bois.

Finissez par les fruits secs hachés, les pistaches entières et les fruits farinés. Préchauffez le four 15 minutes à l’avance à 200 °C. Beurrez légèrement le moule, chemisez-le de papier cuisson en laissant celui-ci dépasser des bords.

Versez-y le mélange. Faites un trait de beurre fondu au centre du cake avec un couteau. Recouvrez d’amandes effilées. Laissez reposer 45 minutes au froid.

Mettez au four à 200 °C et baissez aussitôt à 170 °C pendant 45 minutes. Si le cake prend trop de couleur, baissez encore la température du four. Pour vérifier si le cake est cuit, piquez le avec un couteau, la lame doit ressortir sèche. Conservation : ce cake peut se conserver plusieurs jours emballé encore tiède dans du film alimentaire.

Recette extraite du livre Faîtes votre pâtisserie comme Lenôtre, Editions Flammarion, 29,90€ (disponible à partir du 18 novembre en librairie et dans les boutiques Lenôtre)