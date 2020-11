Voici les 10 spécialités culinaires françaises les plus instagrammées

Le confinement offre plus de temps pour cuisiner de bons petits plats, redécouvrir la gastronomie française et immortaliser en photos ses recettes sur Instagram. Voici les 10 spécialités françaises - salées et sucrées - les plus populaires sur le réseau social, selon une étude dévoilée ce mardi par Likibu, comparateur de locations de vacances.

Les macarons

Les touristes en sont fans et sont prêts à attendre des heures devant les boutiques quand ils viennent en visite à Paris. Avec plus de 6,7 millions de publications, le macaron se classe en tête des desserts les plus tendances. Et on ne peut que saliver devant les créations des célèbres chefs pâtissiers.

Les crêpes

Cette spécialité bretonne qui cumule 2,7 millions d’occurrences a toujours la cote auprès des petits comme des grands. Au goûter, on y ajoute du sucre, de la confiture ou de la pâte à tartiner. Caloriques, certes, mais tellement bonnes. La galette préparée à partir de farine de sarrasin remporte, quant à elle, plus de 64.700 hashtags. Cela vaut bien une bolée de cidre.

La quiche

En tête des plats français salés, la quiche regroupe à elle seule 1,3 millions de clichés partagés sur Instagram. Certains choisissent la pâte brisée à la pâte feuilletée. D’autres préfèrent y ajouter des poireaux plutôt que du fromage. Reste que la quiche lorraine, à base de lardons et de crème fraîche, reste la préférée des Français avec 708.000 occurrences.

La fondue

C’est l’un des plats stars de l’hiver, tout droit venu des montagnes. La fondue savoyarde mélange de fromage et de vin blanc dans lequel on trempe des bouts de pain, a été taguée 172.000 fois. Elle devance la fondue bourguignonne qui met la viande à l’honneur et n’en est pas moins savoureuse. Ou encore la fondue au chocolat. Au total, 1,3 million de #fondue sont référencés sur l'application.

La crème brûlée

Quelques jaunes d’œufs, un peu de crème, beaucoup de sucre et une pointe de vanille, voici les ingrédients d’une crème brûlée à la fine couche caramélisée et croquante qui fait fondre tous les gourmands. Et les 859.800 clichés prouvent que ce dessert est toujours très populaire.

Le flan

Ce dessert de notre enfance se retrouve dans la plupart des boulangeries de l’Hexagone. Et il est décliné dans le monde entier. Tagué 690.700 fois sur Instagram, le flan pâtissier préparé à base d’œufs battus, de lait et de pâte brisée, peut aussi être servi avec du caramel ou du chocolat. A chacun sa recette.

Le tartare

Le steak tartare se retrouve très souvent à la carte des bistrots parisiens. Cette tradition de la gastronomie française se compose de viande de bœuf crue que l’on mélange avec un jaune d’œuf, de la moutarde ou de la sauce anglaise, des cornichons, sans oublier une pincée de sel et de poivre. La recette qui intègre ce top avec 565.000 hashtags, peut être déclinée avec du poisson ou des légumes.

La raclette

Spécialité conviviale par excellence, la raclette offre un moment de partage en famille ou entre amis. Chacun prend son poêlon pour faire fondre le fromage, avant de le verser délicatement sur les pommes de terre encore chaudes. Le tout accompagné d’un plateau de charcuterie. Un moment immortalisé sur Instagram avec 564.000 mentions.

Les madeleines

Qui n’a jamais glissé un paquet de madeleines dans son cartable pour les manger en cachette à la récréation ? Moelleuses et dorées, on peut les garnir de confiture ou de chocolat, ou ajouter un peu de miel ou de fleur d’oranger à la préparation. Ce goûter de grand-mère cumule 430.000 clichés.

Les profiteroles

On ne résiste pas à ces petits choux bien onctueux garnis de crème glacée à la vanille et nappés de chocolat chaud. Les plus gourmands ajoutent même de la crème chantilly. Un dessert qui apparaît 335.000 fois sur Instagram, et qu'il faut consommer sans modération... tout en évitant bien sûr la crise de foie.