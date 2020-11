Comme chaque année, le beaujolais nouveau arrive le troisième jeudi du mois de novembre, soit ce jeudi 19 novembre. Le contexte est un peu particulier pour cet évènement réputé convivial. Mais il est tout à fait possible de fêter l’arrivée de ce vin jeune et fruité à la maison. Voici 5 choses à savoir sur le beaujolais nouveau 2020.

Un vin très fruité

Il est difficile de faire des généralités tant le vin diffère d’un producteur à l’autre. On peut retenir tout de même que le beaujolais nouveau 2020 sera très fruité. Les jus sont croquants, gourmands, marqués par une belle fraîcheur et maturité d’après Dominique Piron, président d’Inter Beaujolais, l’Interprofession des vins du Beaujolais.

Le Japon en raffole

Les Japonais sont de grands amateurs de beaujolais nouveaux, ils importent d’ailleurs chaque année près de 5 millions de bouteilles. « Tout ce qui est nouveau a beaucoup d’importance dans ce pays, comme les nouvelles cerises par exemple. Au Japon, la mode du beaujolais nouveau est très importante. C’est presque un produit de luxe compte tenu de son prix » explique Dominique Piron.

Il existe du beaujolais nouveau rosé

Les premières cuvées médiatisées de beaujolais et beaujolais-villages nouveaux rosés, élaborées à base de gamay, ont été commercialisées au Japon en 2006. En France, on en voit dans les rayons depuis 2007. Leur production est encore confidentielle mais de millésime en millésime, ils deviennent de plus en plus nombreux : de 2 500 hl en 2007 à près de 14 000 hl en 2019 répartis entre les deux appellations, beaujolais et beaujolais-villages, soit un total de près de 2 millions de bouteilles.

on peut fêter le beaujolais chez soi

Avec le confinement, il est difficile de fêter l’arrivée du beaujolais nouveau ce jeudi 19 novembre, les bars et bistrots étant fermés. Mais il est tout à fait possible de le faire chez soi : le site Les rendez-vous Beaujolais recence les points de vente où trouver des cuvées nouvelles à emporter.

Près de 17 millions de bouteilles vont se vendre

Si la crise est bien là, les producteurs de beaujolais nouveaux s’attendent tout de même à vendre près de 17 millions de bouteilles. « Cela représente une baisse de 25% par rapport à l’an dernier mais compte tenu du contexte, cela reste une performance » juge Dominique Piron.

L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.