Les 5 bienfaits surprenants de l'ail

S’il fait fuir les vampires - selon la légende - et donne assurément une mauvaise haleine, l’ail possède néanmoins de nombreuses vertus bénéfiques pour l’organisme. Voici cinq raisons d’ajouter quelques gousses d'ail à ses assiettes.

Le meilleur ami du cœur

L’ail facilite la fluidité du sang dans le corps. Ainsi, sa consommation permet de lutter contre la formation de petits caillots qui pourraient bloquer les artères ou les veines, et protège des maladies cardiovasculaires. Riche en sélénium et en allicine, l'ail aide également à éliminer toutes les toxines qui pourraient perturber le bon fonctionnement du foie, et prévient certains cancers.

Un «destructeur» de verrues

C’est un remède de grand-mère qui a le mérite de fonctionner contre les verrues. Pour se débarrasser de ces excroissances de la peau, il suffit de déposer sur ces dernières un peu d’ail écrasé, et de recouvrir la surface à traiter d’un pansement étanche. Afin de protéger la peau saine, veiller à appliquer au préalable du vernis tout autour de la verrue. Renouvelez l’opération autant que nécessaire.

Un allié pour les peaux acnéiques

C’est un antiseptique naturel aux propriétés antibactériennes qui est également efficace pour combattre l’acné. On frotte les boutons disgracieux avec une gousse d’ail et on laisse agir quelques minutes, avant de rincer abondamment à l’eau claire. Une technique utilisée et recommandée par la célèbre blogueuse Farah Dhukai. N’oubliez pas d’appliquer une crème hydratante car l’ail qui a des propriétés cicatrisantes, a tendance à assécher la peau.

Un partenaire minceur

Très peu calorique (130 calories pour 100 g), ce condiment riche en vitamines est conseillé pour toutes les personnes qui suivent un régime alimentaire. On peut le consommer cru en salade, ou cuit en accompagnement d’un plat. L’ail stimule l’organisme et brûle les graisses, à condition de ne pas trop en manger trop car cela peut engendrer des douleurs à l’estomac.

Un soin naturel pour les cheveux

S’il dégage une forte odeur qui peut rebuter certaines personnes, l’ail garantit néanmoins de beaux et longs cheveux. Composé d’acides aminés, de vitamines, de minéraux et d'oligo-élements, il est utilisé dans la conception de nombreux produits capillaires antichute. On peut aussi rebooster les bulbes et favoriser la pousse des cheveux en préparant des masques maison à base d’ail et d’huile d’olive. Pour éliminer l’odeur désagréable, procédez à deux shampoings après l’opération. Très prisée au Maghreb, l’huile d’ail permet de réparer le cuir chevelu.