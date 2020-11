La recette du burger à la panse de bœuf d’Adrien Cachot

Il y a plein de recettes à faire avec les produits tripiers. Cette année la profession a sollicité Adrien Cachot, ex-Top Chef pour concevoir un plat à base de tripes. Au menu ? un burger à la panse de bœuf.

Ces idées « Tripes de Food » sont à retrouver sur le site dédié. On pourra même les commander jusqu’au 5 décembre sur Quitoque, spécialiste des paniers à cuisiner. Tous les produits frais et les fiches-recettes détaillées seront dans le panier, il n’y aura plus qu’à cuisiner et à déguster

Préparation : 25 MIN ; cuisson : 10 MIN

INGRÉDIENTS (POUR 4 PERSONNES)

500 gr de gras double (panse de bœuf précuite)

300 gr de Kimchi (chou vinaigré)

4 buns à burger

1 botte de cerfeuil

1 botte d’estragon

1 gousse d’ail

4 sucrines

4 tranches de Cheddar

25 g de beurre

1 pincée de piment de Cayenne

Huile d’olive

Vinaigre de cidre

Sel / Poivre

Préparation

Pour la sauce verte, mettre dans un mixeur le cerfeuil et l’estragon préalablement nettoyés et équeutés grossièrement. Ajouter la gousse d’ail, l’huile d’olive, le piment de Cayenne, le sel et le poivre. Mixer et ajuster la consistance en ajoutant plus ou moins d’huile d’olive.

Couper la viande de manière à avoir de fines tranches. Former 4 cercles dans la poêle huilée et faire revenir jusqu'à la rendre légèrement croustillante.

Laver la sucrine puis la couper en 4 dans la longueur. Assaisonner avec huile d'olive et quelques gouttes de vinaigre de cidre, sel et poivre.

Faire fondre une noisette de beurre dans une poêle et faire griller les pains à burger sur l’intérieur, jusqu’à obtention d’une belle coloration.

Mettre généreusement de la sauce verte sur la base du burger. Ajouter la viande puis poser une tranche de cheddar sur la viande encore chaude. Ajouter le chou vinaigré, recouvrir à nouveau de sauce puis refermer avec le deuxième bun.

Le servir accompagné de la sucrine... et déguster !

ASTUCE DU CHEF : Si vous ne trouvez pas de Kimchi, vous pouvez le remplacer par du chou rouge préparé comme suit : nettoyer un 1/2 chou rouge et l'émincer en fines lamelles. Dans une casserole, faire chauffer 20 cl de vinaigre de vin rouge jusqu'à ébullition. Y mettre le chou rouge, couvrir et laisser reposer jusqu'à refroidissement.