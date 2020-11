Yannick Alléno ouvre sa cave à vin en ligne

Le chef multi-étoilé Yannick Alléno ouvre sa cave à la vente à emporter et en livraison. Ou plus précisément celle de l’Allénothèque, son restaurant situé dans le Beaupassage du 7e arrondissement de Paris.

On y trouve des bonnes affaires et des références plus prestigieuses : terrasses-du-larzac « Les Carlines » 2017 du Mas Haut-Buis à 9€ ou encore le côte-rôtie 2013 domaine Jamet à 150€. Dans la rubrique coups de cœur, le site met en avant un champagne champagne blanc de blancs Pierre Moncuit à 24€.

La cave de Yannick Alléno propose aussi une trentaine de références de saké. Le chef y met en avant sa passion pour le Japon à travers ses coups de cœur qu’on retrouve à son comptoir japonais l’Abysse, récemment auréolé de deux étoiles au guide Michelin.

En plus de proposer un service de « click and drink », l’Allénothèque livre dans toute la France (livraison dans Paris possible en 1h à 2h et livraison en France Métropolitaine en 48h)

Allénothèque, Beaupassage 53-57, rue de Grenelle Paris 7e

