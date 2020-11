Les 5 aliments qui contiennent le plus de vitamine E

La vitamine E est essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. Anti-oxydante, elle joue un rôle important dans la protection des systèmes cardiovasculaire et nerveux. On la trouve majoritairement dans les huiles végétales mais pas seulement. Voici 5 aliments qui en contiennent.

La sardine

Ce petit poisson qui fait partie de la même famille que le hareng est vraiment un concentré de bienfaits pour la santé. En plus de la vitamine D et des oméga-3, elle contient de la vitamine E. Fraîche ou en conserve, la sardine est vraiment à intégrer à son alimentation.

©aliyah-jamous-unsplash

Le beurre

Enfin une bonne excuse pour manger du beurre. Ce dernier ne contient pas que des acides gras saturés dont il ne faut pas abuser mais aussi des nutriments très bons pour l’organisme. C’est notamment le cas de la vitamine E. Une noisette étalée sur une tartine est donc recommandée.

©sorin-gheorghita-unsplash

Les amandes

En plus du calcium, et comme tous les fruits oléagineux, les amandes contiennent de la vitamine E. Les nutrionnistes recommandent d’en manger une petite poignée le matin. Attention à ne pas en abuser : les fruits secs sont très caloriques. La production française est à privilégier mais plus rare donc plus chère.

©leticia-macie-unsplash

L’huile de colza

Elle contient de 7 à 17 fois plus de vitamine E que l’huile d’olive, soit environ 17 mg par portion de 15 ml. L’huile de colza est à privilégier dans son alimentation. Dans une vinaigrette, on utilisera un tiers d’huile d’olive et 2/3 de colza afin de profiter du goût de l’une et des nutriments de l’autre. Attention à bien acheter des bouteilles opaques pour la protéger de la lumière.

©nick-fewings-unsplash

Les épinards

Les épinards comportent beaucoup de nutriments, notamment de la vitamine E (3,98mg/100 g). Avec son goût sucré et sa texture lisse, il est aussi l’un des légumes les moins caloriques. Il se cuisine en salade avec les jeunes pousses ou bien cuit en accompagnement d’une viande par exemple.

©louis-hansel-shotsoflouis-unsplash