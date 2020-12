Les 5 bienfaits étonnants du raisin

Issu de la vigne, le raisin, apprécié pour sa note sucrée, se consomme cru, cuit, en jus ou séché. Il en existe aujourd'hui plusieurs variétés. S’il apporte du tonus, ce fruit est aussi plébiscité en cosmétologie. Voici cinq raisons de ne pas faire l’impasse sur ces petits grains.

Il combat les jambes lourdes

En raison notamment d’une mauvaise circulation sanguine, nombreuses sont les femmes à se plaindre d'avoir les jambes lourdes, et surtout en été. Des douleurs qui s’accompagnent souvent de crampes, de fourmillements, et de gonflements au niveau des chevilles. Grâce aux flavonoïdes et au resvératrol, que l’on retrouve dans sa peau et ses pépins, le raisin est la clé pour des jambes légères. Pour ce faire, on a recours à de l’extrait de pépins de raisin ou l'on boit du jus de raisin.

Il améliore le transit intestinal

La fatigue, le stress et une mauvaise alimentation favorisent la constipation. Pour dire adieu aux ballonnements et aux maux de ventre qui nous gâchent la vie, il est conseillé de consommer du raisin (en conservant bien ses pépins), lequel est riche en fibres et se présente comme un laxatif naturel.

Il redonne de l'éclat à la peau

Concentré en antioxydants, en minéraux et en vitamines, le raisin - notamment l'huile de pépins et la pulpe - est un formidable allié pour obtenir un teint éclatant et prévenir du vieillissement cutané. Ce fruit favorise l’hydratation de la peau ce qui explique pourquoi de nombreuses marques l’ont choisi pour confectionner leurs produits cosmétiques comme la maison Caudalie. Le raisin est aussi utilisé pour réparer des cheveux abîmés.

il détoxifie l'organisme

Connu pour ses vertus diurétiques, le raisin aide à décongestionner le foie et à éliminer toutes les toxines accumulées dans le corps. On peut également suivre une monodiète de raisin, à condition que cette dernière soit encadrée et sans excès. Pendant plusieurs jours, vous n’allez manger qu’un seul aliment, à savoir le raisin, sous diverses formes. A l’issue de cette cure, vous vous sentirez moins fatigué, et les troubles du sommeil ne seront plus qu’un lointain souvenir.

il est bon pour le cŒur

Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) recommande de manger cinq fruits et légumes par jour pour être en bonne santé. Et parmi eux, le raisin qui réduirait les risques de maladies cardiovasculaires. Il limite aussi le développement du «mauvais cholestérol». A noter par ailleurs que le raisin rouge renferme deux fois plus de polyphénols que le raisin blanc.