Les 5 bienfaits surprenants de la noix de cajou

Fruit de l’anacardier et appartenant à la famille des oléagineux, la noix de cajou, très appréciée à l’apéritif ou comme en-cas, est originaire du Brésil. On en trouve également en Afrique et en Inde. Voici cinq raisons d’en consommer quotidiennement et de l’ajouter dans la préparation de ses plats.

Elle redonne de l’énergie

Riche en magnésium et en vitamines, la noix de cajou permet de prévenir la fatigue. Elle aide à combattre le stress, à diminuer la pression artérielle, et à trouver ainsi plus facilement le sommeil. Ayant une forte teneur en minéraux, dont le fer, ce fruit participe à combattre l’anémie.

Elle évite les fringales

On retrouve dans la noix de cajou un fort taux de protéines végétales, lesquelles procurent un sentiment de satiété. Elle évite donc les fringales qui surviennent au cours de la journée. Aussi est-il conseillé d’en consommer une portion de 30g, soit une vingtaine maximum, plutôt que de se ruer sur une part de gâteau. On peut par exemple mixer des noix et les mélanger à un yaourt nature. Attention toutefois à ne pas abuser de ce coupe-faim.

Elle prévient des maladies cardiovasculaires

Contrairement aux idées reçues, la noix de cajou, comme les amandes et les noisettes, ne fait pas grossir. Composée de bonnes graisses, elle permet notamment de faire baisser le taux de «mauvais cholestérol». En l’ajoutant à son alimentation, on limite les risques de maladies cardiovasculaires.

Elle limite les risques de diabète

Ce fruit se compose d’acides gras non saturés. En déguster régulièrement aiderait certaines personnes à contrôler leur taux de glycémie présent dans le sang, et par conséquent à diminuer l’apparition du diabète de type 2. Il est néanmoins primordial d’être suivi par un médecin ou un diététicien.

Elle améliore la santé bucco-dentaire

Rien ne remplacera un brossage quotidien et des visites régulières chez un dentiste pour avoir de belles dents. Mais certains aliments peuvent être recommandés pour une bonne hygiène bucco-dentaire, à commencer par la noix de cajou. Grâce à son huile qu’elle renferme aux vertus antimicrobiennes et à sa teneur en phosphore, les dents seront renforcées, et les bactéries à l’origine des caries en partie éliminées.