La recette du pain d’épices aux fruits de la Maison Kayser

Pour la Saint-Nicolas, la Maison Kayser a dévoilé sa recette du pain d’épices aux fruits secs. Ce cake aux saveurs de miel est un clin d’œil aux souvenris d’enfance du chef Eric Kayser.

Préparation : 15 minutes sur 2 jours ; cuisson : 2 heures et 5 minutes ; infusion: 24 heures

INGRÉDIENTS

140g de farine

15g de fécule de pomme de terre

½ sachet de levure chimique

1 cuill. à café rase de bicarbonate de soude

2 cuill. à soupe de rhum

30g d’abricots secs en dés

30g d’oranges confites en dés

30g de pruneaux dénoyautés en dés

30g d’amandes entières mondées

Pour le sirop :

80g de sucre en poudre

80g de miel

4 étoiles de badiane (anis étoilé)

¼ de cuill. à café de quatre-épices

½ bâton de cannelle

PRÉPARATION

La veille, préparez le sirop. Mettez tous les ingrédients du sirop dans une casserole et faites mijoter 5 minutes à petit feu avec 12cl d’eau. Laissez infuser 24 heures.

Le lendemain, filtrez le sirop à l’aide d’une passoire à thé. Préchauffez le four à 160°C (th. 5-6). Dans un grand bol, travaillez la farine avec la fécule, la levure et le bicarbonate. Ajoutez le sirop, puis mélangez bien au fouet. Versez le rhum, puis incorporez les fruits et les amandes à l’aide d’une spatule souple.

Beurrez le moule à cake et doublez le fond et les parois de papier sulfurisé.

Versez-y la pâte et enfournez pour 2 heures.

Pour ceux qui préfèrent ne pas prendre de risques : le pain d’épices est disponible dans les boulangeries Kayser à la part : 29€ le kilo ou pain entier : 12€ les 400g.