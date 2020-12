Instagram : Frichti lance ses lives avec des chefs

Frichti transforme l’essai. La plate-forme française de livraison de repas à domicile inaugurera officiellement, ce dimanche 6 décembre, ses rendez-vous vidéo hebdomadaires depuis son compte Instagram. Le concept : découvrir en direct une recette de saison concoctée par un chef.

L’idée a germé avec ce nouveau confinement. Depuis le 1er novembre, Julia Bijaoui, co-fondatrice et co-directrice de Frichti, propose sur Instagram de réaliser un plat en live accompagné d’un professionnel de renom. De Guillaume Sanchez, (Neso, ex-Top Chef) à Amandine Chaignot (Pouliche), quatre représentants de la gastronomie française se sont prêtés à l’exercice avec succès. Une expérience qui a convaincu Frichti de transformer l’essai. A partir de ce dimanche 6 décembre, ces lives deviennent hebdomadaires.

Dimanche soir en cuisine

Désormais, tous les dimanches à 19 h 30, Julia Bijaoui donnera rendez-vous aux internautes autour d’une personnalité de la gastronomie, depuis le compte Instagram de la start-up. Pendant une heure, un chef partagera sa passion et dévoilera un met qu’il affectionne ou un plat signature autour de produits de saison, à l'instar de Guillaume Sanchez, premier chef à avoir tenté l'expérience début novembre.

Après Guillaume Sanchez et ses linguine au pesto de roquette, Julien Sebbag et son Stain Boy Brocoli, Amandine Chaignot et son œuf parfait à la crème de Girolles et Diego Alary et son pouple grillé & piquillos, le chef Alexandre Marchon prendra les commandes.

Alexandre Marchon aux manettes ce 6 décembre

Comme lors des précédentes expériences live, Julia Bijaoui appliquera à la lettre et dans une atmosphère conviviale les conseils et recommandations d’Alexandre Marchon. Depuis sa cuisine, le chef autodidacte de 34 ans, dont le premier restaurant sobrement baptisé Marchon a ouvert en septembre dernier dans le 11earrondissement, animera en live sa recette. De son côté, Julia Bijaoui se lancera simultanément dans la réalisation du plat, avec pour ambition de montrer que chacun peut reproduire une belle recette, sans être un maître de la gastronomie.

Afin de réaliser le plat en même temps qu’Alexandre Marchon et finir le week-end autour d’un met gourmande, l’entreprise française propose, tout logiquement, de commander en amont son kit recette, directement sur sa plate-forme. Et pour patienter, jeter un œil aux plats confectionnés par Guillaume Sanchez, Julien Sebbag, Amandine Chaignot et Diego Alary vaut le détour.