Les 5 bienfaits étonnants du persil

Qu'il soit plat ou frisé, ciselé ou haché, le persil est en cuisine aussi populaire que le basilic ou la menthe pour parfumer les plats. Regorgeant de vitamines et de minéraux, voici cinq raisons de consommer régulièrement cette plante aromatique.

il facilite la digestion

Nombreuses sont les personnes à souffrir de troubles intestinaux (ballonnements, gaz, brûlures d'estomac…) après un repas trop riche et parfois alcoolisé. Afin de se sentir plus léger, buvez une infusion de persil après le repas. La recette ? Quelques feuilles de persil plongées deux à trois minutes dans l’eau chaude, avant de verser le tout dans une tasse. Grâce à sa forte teneur en fer, le persil aide aussi à lutter contre l'anémie et stimule l'organisme. Il nettoie par ailleurs les reins en profondeur.

Il combat la mauvaise haleine

Malgré un brossage des dents régulier, la mauvaise haleine peut persister. Pour venir à bout de ce problème qui vous gâche la vie, il est recommandé de mâcher quelques feuilles de persil après le déjeuner ou le dîner. Composé de chlorophylle, il élimine les toxines à l’origine de cette odeur désagréable et contribue à une bonne hygiène buccodentaire. On peut aussi l’utiliser comme bain de bouche.

Il soulage les piqûres de moustiques

Il existe de nombreuses recettes de grand-mère pour calmer les démangeaisons à base notamment de jus de citron, d'une gousse d’ail ou de vinaigre blanc. Le persil frais aux vertus antiseptiques et anti-inflammatoires, est aussi très efficace en cas de piqûres de moustiques. Il suffit de prendre une poignée de feuilles, de les écraser et de frotter la zone infectée avec ce cataplasme. On peut aussi laisser ces feuilles sur la piqûre que l’on recouvre d’un pansement.

Il favorise la repousse des cheveux

Riche en vitamines et en flavonoïdes, cette plante aromatique permet d’obtenir un teint lumineux et de réduire les poches et les cernes en cas de fatigue en appliquant des compresses imbibées de jus de persil obtenu à partir des feuilles. Si elle est bénéfique pour lutter contre le vieillissement cutané, elle l’est aussi pour les cheveux. Laissez infuser quelques branches de persil dans de l’eau bouillante, puis massez le cuir chevelu avec cette décoction, avant de rincer à l’eau claire. Vous pouvez réitérer cette opération plusieurs fois par semaine.

Il aide à la perte de poids

Connu pour ses propriétés dépuratives et diurétiques, le persil est à ajouter à son alimentation si vous décidez de suivre un régime minceur afin d'affiner votre silhouette et perdre du poids. Riche en fibres, il procure une sensation de satiété, ce qui vous évitera de grignoter pendant la journée. On peut le consommer en salade, avec de la viande blanche grillée ou sous forme de jus ou de thé. Il soulage également les infections urinaires.