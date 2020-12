Le grand chef pâtissier Philippe Conticini propose un gâteau au CBD

C’est une première dans le monde de la pâtisserie haut de gamme. Un grand chef vient de présenter un gâteau à base de CBD, une molécule aux effets relaxants issue de la plante de cannabis. Réputé pour la qualité de ses créations, Philippe Conticini vient d’annoncer par voie de presse le lancement de Cirrus.

Cette pâtisserie aérienne qui prend la forme et le nom d’un nuage. A l’intérieur : sabayon mousseux réalisé à base de citron vert et de jus de yuzu, et insert crémeux confectionné à base de pamplemousse, d’orange sanguine et de citron jaune. Le chef a également ajouté des éclats de baie de Timut pour une note poivrée et citronnée. Et pour couronner le tout, l’insert crémeux contient enfin du CBD.

L’ingrédient a été fourni par la FrenchFarm.ac, spécialisée dans la vente de produits à base de cannabidiol et habitué des collabs avec des marques d’épicerie fine. Le CBD est « issu d’une culture 100% biologique, sans conservateur, ni additif. (…) Sa texture sirupeuse est totalement adaptée à la réalisation de cette pâtisserie » explique la maison Conticini dans un communiqué.

« En intégrant du CBD dans ma pâtisserie, j’ai, d’abord et avant tout, cherché à exploiter le goût herbacé de ce produit. Je trouvais intéressant d’explorer ces notes aromatiques d’herbe, particulièrement intenses, et l’amertume qui en découle, pour associer le tout à des agrumes. Si, par ailleurs, on peut ressentir, une ou deux heures après avoir dégusté ce gâteau, une sensation de bien-être, d’apaisement et de relaxation, alors tant mieux » a expliqué le chef.

Cette création gourmande originale pèse 150 g et est donc destinée à être partagée (ou pas). Elle sera commercialisée en quantité limitée au prix de 22€.

Cirrus, Philippe Conticini, 22€. En vente à partir du 12 décembre 2020, uniquement en commande click & collect au sein de la boutique Philippe Conticini, 31, rue Notre-Dame de Nazareth, Paris 3e.