La recette des betteraves multicolores au caviar d’Aquitaine d’Yves Camdeborde

Référence incontournable de la bistronomie, le chef Yves Camdeborde tient à mettre en avant dans sa cuisine les spécialités de sa région du Sud-Ouest. Voici sa recette des betteraves multicolores au caviar d'Aquitaine.

Ingrédients

Betteraves jaunes, rouges, blanches

Triples crème

Caviars d’Aquitaine

Pousse de shizo

Vinaigrette ponzu yuzu

Sel, poivre, beurre, sucre

Préparation

Cuire une partie des betteraves rouges et réaliser une mousseline très fine. Réserver au chaud. Tailler en cube le reste des betteraves et les cuire à l’eau bouillante salée, les conserver fondante. Les rouler dans un beurre noisette et les assaisonner de bon goût.

Dressage: dans une assiette, déposer une cuillère à café de mousseline de betteraves, ajouter dessus les betteraves multicolores, les pousses de shizo, quelques pointes de caviar et de triple-crème. Et ajouter sur le côté une quenelle de caviar et de crème épaisse. (Avec une cuillère à café).

Recette créée pour l’Association Caviar d’Aquitaine. (ACA)