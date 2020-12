3 recettes de Marie Laforêt pour un Noël végan

Les plats de fête sont bien souvent associés à des produits d’origine animale. Mais il est tout à fait possible de se faire plaisir en respectant un régime végan. Dans son dernier livre, Marie Laforêt présente ses meilleurs plats qui font cohabiter l’esprit de Noël avec une alimentation saine et éthique. Voici 3 recettes pour réussir son réveillon.

En entrée : Terrine façon foie gras

Ingrédients (pour 8 personnes)

200 g de shiitakés frais

1 cuil. à soupe d’huile d’olive

125 g de tofu soyeux

2 cuil. à café d’agar-agar

1-2 cuil. à soupe d’armagnac ou de cognac

150 ml de crème de soja

8 cuil. à soupe d’huile de coco désodorisée fondue

4 cuil. à soupe de miso blanc

4 cuil. à soupe d’huile de noix

1 pincée de muscade moulue

1 pincée de clou de girofle moulu

¼ de cuil. à café

de coriandre moulue

¼ de cuil. à café

de poivre noir moulu

½ cuil. à café de sel

Préparation

1. Laver et émincer les shiitakés et les faire revenir avec l’huile d’olive dans une poêle, à feu moyen, pendant environ 8 minutes. Mixer avec le tofu soyeux à l’aide d’un mixeur plongeant.

2. Dans une petite casserole, mélanger l’agar-agar, l’armagnac et la crème de soja, porter à ébullition et cuire pendant 2 minutes.

3. Ajouter cette préparation au mélange shiitakés et tofu, incorporer tous les autres ingrédients et mixer à nouveau. Verser dans une terrine, des ramequins ou de petits cercles en métal et faire prendre pendant 4 heures au réfrigérateur.

4. Démouler juste avant de servir. Trancher et servir avec des toasts ou utiliser dans les recettes de votre choix pour remplacer le foie gras.

En plat : Couronne de Noël aux légumes

Ingrédients (pour 6 à 8 personnes)

200 g de chair de courge épluchée

150 g de patate douce épluchée

100 g de carotte épluchée (ou céleri-rave, ou betterave…)

1 gros oignon

150 g de pommes de terre épluchées

3 cuil. à soupe d’huile d’olive

250 ml de bouillon

1 petit bouquet garni

2 gousses d’ail

Un peu de thym

10 g de cèpes séchés

1 cuil. à café de sel

Poivre noir

80 ml de vin blanc

2 pâtes brisées vegan

Préparation

1. Couper les légumes en petits dés. Dans une poêle, faire chauffer l’huile d’olive à feu moyen-vif et y faire revenir les légumes pendant 5 minutes. Ils doivent être à peine dorés. Ajouter le bouillon et le bouquet garni et porter à feu moyen. Laisser absorber. Retirer le bouquet garni.

2. Ajouter l’ail en purée, un peu du thym (sans les branches), les cèpes séchés préalablement réduits en poudre (mini-hachoir ou blender nomade), le sel, poivrer généreusement et ajouter le vin blanc. Bien mélanger et laisser absorber. Couper le feu et réserver.

3. Sur une plaque recouverte de papier cuisson, disposer une pâte brisée et déposer la farce en couronne pas trop près du bord. Prendre le temps, à l’aide d’une cuillère, de bien former la couronne avec la farce. Recouvrir de la deuxième pâte brisée et délicatement, avec les mains, bien former la couronne en étirant légèrement la pâte et en arrondissant les contours avec le côté de la main. Découper le tour de la couronne en laissant 1 bon cm de pâte. À l’aide d’un bol, découper le centre de la couronne en laissant également 1 cm de pâte. À l’aide d’une fourchette, sceller les bords en pressant les pointes des dents sur la pâte. À l’aide d’un couteau ou d’emporte-pièces découper dans la pâte des feuilles pour décorer la couronne.

4. Mélanger les ingrédients de la dorure et en badigeonner la couronne. Cuire au four à 180 °C (th. 6) pendant 25 minutes.

Mon conseil de pro : pour une couronne servie en plat principal, ajouter à la farce 200 g de tofu fumé, de champignons ou de seitan en petits morceaux

En dessert : La bûche glacée aux agrumes

Ingrédients (pour 6 à 8 personnes)

Pour la glace au citron

400 g de yaourt de soja nature

100 ml de jus de citron pressé

2 cuil. à soupe de zestes de citron finement hachés

100 ml de lait d’amande

85 g de sucre de canne blond

Pour les meringues

50 g de Yumgo Blanc ou d’aquafaba

100 g de sucre glace

Pour le gâteau à l’orange

5 cuil. à soupe d’huile végétale neutre

75 g de sucre de canne blond

100 ml de lait d’amande

1 cuil. à café de poudre à lever

130 g de farine de blé T55

4 cuil. à soupe d’écorces d’orange confites

2 oranges

Pour la déco

Tranches ou suprêmes d’agrumes

Préparation

1. Mélanger les ingrédients de la glace au citron et laisser reposer au frais 10 minutes, bien mélanger et vérifier que le sucre est bien dissout. Mettre en sorbetière et laisser turbiner. Déposer une feuille de Rhodoïd ou de papier cuisson au fond de votre moule ou gouttière à bûche. (Si besoin, scotcher sur les côtés du moule.) Verser la glace au citron et laisser au moins 1,5 cm de vide. Placer au congélateur pour 2 heures.

2. Monter le Yumgo Blanc ou l’aquafaba en neige bien ferme à pleine puissance à l’aide d’un batteur électrique ou d’un robot pâtissier. Ajouter le sucre tamisé et fouetter à pleine puissance jusqu’à obtenir la texture dite du «bec d’oiseau » (quand la meringue forme un bec sur le fouet). Transvaser dans une poche munie d’une petite douille ronde. Sur une plaque recouverte de papier cuisson, déposer de petits ronds de meringue d’environ 1 cm de diamètre maximum. Cuire à 100 °C (th. 3-4) au four pendant 1 heure. Laisser refroidir 1 heure dans le four éteint sans ouvrir.

3. Dans un saladier, mélanger l’huile et le sucre. Ajouter le lait d’amande et la poudre à lever et mélanger au fouet. Incorporer la farine petit à petit à la maryse. Ajouter les écorces d’orange. Verser sur une plaque recouverte de papier cuisson et étaler grossièrement sur environ 1 cm d’épaisseur, en rectangle sur une surface un peu plus large que la taille de votre moule à bûche. Cuire environ 10-15 minutes à 160 °C (th. 5-6).

Le gâteau doit être légèrement doré. Laisser refroidir.

4. Découper la peau tout autour des oranges et coupe ces dernières en rondelles d’environ 1 cm d’épaisseur, couper les rondelles en deux. Découper le gâteau à la taille du fond du moule. Sortir la bûche du congélateur, la glace doit être encore un peu molle. Recouvrir d’une couche d’orange en serrant bien les demi-rondelles.

Ajouter le gâteau et appuyer légèrement sur toute la surface pour bien enfoncer l’ensemble. Vérifier que la surface du gâteau est bien plate et recouvrir de film ou de papier cuisson puis placer au congélateur jusqu’au moment de servir. Démouler délicatement la bûche sur un plat de service, coller les mini-meringues en les humectant sur le dessous avec un peu de lait végétal et disposer autour des rondelles ou des suprêmes d’agrumes.

Recettes extraites de Mes plats de Noël Vegan, Marie Laforêt, éd Solar, 22€