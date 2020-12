Le fromage et le vin bons pour le cerveau ?

Voilà une bonne nouvelle pour les amateurs de fromages et de vin rouge. Ces deux aliments emblématiques de la gastronomie française seraient bons pour le cerveau, et aideraient à lutter contre les maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer.

C’est en tout cas la conclusion d’une étude très sérieuse menée par L'université d'État de l'Iowa (ISU) et publiée dans l’édition du mois du novembre du Journal of Alzheimer's Disease. Les chercheurs américains ont étudié les données de près de 1800 adultes âgés de 46 à 77 ans vivants au Royaume-Uni, grâce à la UK Biobank. Cette immense base de données biomédicales britannique est accessible aux chercheurs confirmés du monde entier qui travaillent sur des maladies très répandues.

Après avoir passé au peigne fin les habitudes de consommation des sujets, quelques enseignements sont ressortis. Ainsi, le fromage apparaît comme l’habitude alimentaire la plus efficace pour lutter contre les problèmes cognitifs liés à l’âge, y compris en fin de vie.

Boire du vin tous les jours, et particulièrement du vin rouge, aiderait à améliorer les fonctions cognitives.

Plus surprenant, la consommation hebdomadaire de viande de mouton (et non pas d’autres viandes rouges) permettrait d’améliorer les prouesses cognitives sur le long terme.

« Selon des facteurs génétiques, certains individus semblent mieux armés que d’autres contre les effets de la maladie d’Alzheimer. Cela étant dit, je crois que de bonnes habitudes alimentaires peuvent prévenir les maladies et la dégénérescence des fonctions cognitives », a commenté le chercheur en neurosciences Brandon Klinedinst.