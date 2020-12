La recette de la couronne de Noël aux légumes de Marie Laforêt

Les plats de fête sont bien souvent associés à des produits d’origine animale. Mais il est tout à fait possible de se faire plaisir en respectant un régime végan. Dans son dernier livre, Marie Laforêt présente ses meilleurs plats qui font cohabiter l’esprit de Noël avec une alimentation saine et éthique. Voici sa recette de la couronne aux légumes qui fera un très joli plat de réveillon végan.

Ingrédients (pour 6 à 8 personnes)

200 g de chair de courge épluchée

150 g de patate douce épluchée

100 g de carotte épluchée (ou céleri-rave, ou betterave…)

1 gros oignon

150 g de pommes de terre épluchées

3 cuil. à soupe d’huile d’olive

250 ml de bouillon

1 petit bouquet garni

2 gousses d’ail

Un peu de thym

10 g de cèpes séchés

1 cuil. à café de sel

Poivre noir

80 ml de vin blanc

2 pâtes brisées vegan

Préparation

1. Couper les légumes en petits dés. Dans une poêle, faire chauffer l’huile d’olive à feu moyen-vif et y faire revenir les légumes pendant 5 minutes. Ils doivent être à peine dorés. Ajouter le bouillon et le bouquet garni et porter à feu moyen. Laisser absorber. Retirer le bouquet garni.

2. Ajouter l’ail en purée, un peu de thym (sans les branches), les cèpes séchés préalablement réduits en poudre (mini-hachoir ou blender nomade), le sel, poivrer généreusement et ajouter le vin blanc. Bien mélanger et laisser absorber. Couper le feu et réserver.

3. Sur une plaque recouverte de papier cuisson, disposer une pâte brisée et déposer la farce en couronne pas trop près du bord. Prendre le temps, à l’aide d’une cuillère, de bien former la couronne avec la farce. Recouvrir de la deuxième pâte brisée et délicatement, avec les mains, bien former la couronne en étirant légèrement la pâte et en arrondissant les contours avec le côté de la main. Découper le tour de la couronne en laissant 1 bon cm de pâte. À l’aide d’un bol, découper le centre de la couronne en laissant également 1 cm de pâte. À l’aide d’une fourchette, sceller les bords en pressant les pointes des dents sur la pâte. À l’aide d’un couteau ou d’emporte-pièces, découper dans la pâte des feuilles pour décorer la couronne.

4. Mélanger les ingrédients de la dorure et en badigeonner la couronne. Cuire au four à 180 °C (th. 6) pendant 25 minutes.

Mon conseil de pro : pour une couronne servie en plat principal, ajouter à la farce 200 g de tofu fumé, de champignons ou de seitan en petits morceaux.

Recettes extraites de Mes plats de Noël Vegan, Marie Laforêt, éd Solar, 22€