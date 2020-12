La recette de la bûche glacée aux agrumes de Marie Laforêt

Les plats de fête sont bien souvent associés à des produits d’origine animale. Mais il est tout à fait possible de se faire plaisir en respectant un régime végan.

Dans son dernier livre, Marie Laforêt présente ses meilleurs plats qui font cohabiter l’esprit de Noël avec une alimentation saine et éthique. Voici sa recette d'une jolie bûche gourmande.

Ingrédients (pour 6 à 8 personnes)

Pour la glace au citron

400 g de yaourt de soja nature

100 ml de jus de citron pressé

2 cuil. à soupe de zestes de citron finement hachés

100 ml de lait d’amande

85 g de sucre de canne blond

Pour les meringues

50 g de Yumgo Blanc ou d’aquafaba

100 g de sucre glace

Pour le gâteau à l’orange

5 cuil. à soupe d’huile végétale neutre

75 g de sucre de canne blond

100 ml de lait d’amande

1 cuil. à café de poudre à lever

130 g de farine de blé T55

4 cuil. à soupe d’écorces d’orange confites

2 oranges

Pour la déco

Tranches ou suprêmes d’agrumes

Préparation

1. Mélanger les ingrédients de la glace au citron et laisser reposer au frais 10 minutes, bien mélanger et vérifier que le sucre est bien dissout. Mettre en sorbetière et laisser turbiner. Déposer une feuille de Rhodoïd ou de papier cuisson au fond de votre moule ou gouttière à bûche. (Si besoin, scotcher sur les côtés du moule.) Verser la glace au citron et laisser au moins 1,5 cm de vide. Placer au congélateur pour 2 heures.

2. Monter le Yumgo Blanc ou l’aquafaba en neige bien ferme à pleine puissance à l’aide d’un batteur électrique ou d’un robot pâtissier. Ajouter le sucre tamisé et fouetter à pleine puissance jusqu’à obtenir la texture dite du «bec d’oiseau » (quand la meringue forme un bec sur le fouet). Transvaser dans une poche munie d’une petite douille ronde. Sur une plaque recouverte de papier cuisson, déposer de petits ronds de meringue d’environ 1 cm de diamètre maximum. Cuire à 100 °C (th. 3-4) au four pendant 1 heure. Laisser refroidir 1 heure dans le four éteint sans ouvrir.

3. Dans un saladier, mélanger l’huile et le sucre. Ajouter le lait d’amande et la poudre à lever et mélanger au fouet. Incorporer la farine petit à petit à la maryse. Ajouter les écorces d’orange. Verser sur une plaque recouverte de papier cuisson et étaler grossièrement sur environ 1 cm d’épaisseur, en rectangle sur une surface un peu plus large que la taille de votre moule à bûche. Cuire environ 10-15 minutes à 160 °C (th. 5-6).

Le gâteau doit être légèrement doré. Laisser refroidir.

4. Découper la peau tout autour des oranges et coupe ces dernières en rondelles d’environ 1 cm d’épaisseur, couper les rondelles en deux. Découper le gâteau à la taille du fond du moule. Sortir la bûche du congélateur, la glace doit être encore un peu molle. Recouvrir d’une couche d’orange en serrant bien les demi-rondelles.

Ajouter le gâteau et appuyer légèrement sur toute la surface pour bien enfoncer l’ensemble. Vérifier que la surface du gâteau est bien plate et recouvrir de film ou de papier cuisson puis placer au congélateur jusqu’au moment de servir. Démouler délicatement la bûche sur un plat de service, coller les mini-meringues en les humectant sur le dessous avec un peu de lait végétal et disposer autour des rondelles ou des suprêmes d’agrumes.

Recettes extraites de Mes plats de Noël Vegan, Marie Laforêt, éd Solar, 22€