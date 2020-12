Les 5 bienfaits étonnants de la pomme

Golden, gala, granny smith... la pomme est l'une des stars des marchés et des étals des grandes surfaces dont on ne doit pas se priver. Voici cinq raisons qui font de ce fruit aux vertus nutritives un partenaire idéal pour avoir une santé de fer.

Elle facilite la digestion

Riche en fibres, la pomme limite le risque de constipation et stimule par conséquent le système digestif. Pour plus d’efficacité, veillez à la manger crue et en quartiers, en ne retirant pas sa peau. En revanche, si vous êtes victime de diarrhées, il est conseillé d’éplucher la pomme avant de la déguster.

Elle protège les dents

Lorsque l’on croque dans une pomme - et peu importe la variété -, on mastique et on produit donc de la salive. Cette même salive participe à éliminer les bactéries qui se trouvent à l'intérieur de la bouche et qui sont à l’origine des caries. Conclusion : la pomme aide à une bonne hygiène bucco-dentaire et permet d’éviter la case dentiste... à condition de bien se brosser les dents.

Elle aide à bien dormir

On sait que l’alimentation influe beaucoup sur le sommeil. Et la pomme plébiscitée par des milliers de Français serait un remède naturel pour dormir comme un bébé. Elle contient en effet du phosphore et permet de lutter contre l’anxiété et les insomnies qui nous gâchent la vie.

Elle permet de garder la ligne

A ceux qui souhaitent perdre du poids, la pomme est l’un des fruits à privilégier même s’il fait moins envie qu’une tablette de chocolat. Et surtout en hiver devant une comédie romantique. Mais la pomme augmente le sentiment de satiété grâce à la présence de pectines et évite donc les grignotages intempestifs. En manger en moyenne deux par jour.

Elle nettoie le foie

Comme elle contient beaucoup de fibres, la pomme a des propriétés détoxifiantes et dépuratives. Les toxines accumulées dans le corps sont éliminées, et le foie purifié. Ce fruit qui était aussi apprécié par l’ancien président de la République, Jacques Chirac, prévient également le diabète et réduit le risque de maladies cardiovasculaires.