Haribo : les 5 bonbons les plus populaires

Elle fait partie des marques qui traversent les générations sans prendre une ride. Haribo et ses fameux bonbons viennent de fêter leurs 100 ans.

Cette saga gourmande a commencé en 1920 en Allemagne, près de Bonn sous l’impulsion d’Hans Riegel. Ses célèbres nounours en gélatine ont rapidement envahi le monde à l’aide du slogan « Haribo rend les enfants heureux » ou « Haribo, c'est beau la vie» dans sa version francophone. Voici ses 5 bonbons qui ont connu le plus de succès en un siècle.

Les petits nounours

Connu en France sous le nom « nounours », ce petit bonbon en gélatine s’appelle en fait Goldbear. C’est la première création du confiseur allemand. Il a d’ailleurs inspiré une foule de bonbons qui ont suivi comme les crocos, sans parler de la concurrence.

©Haribo

Les fraises Tagada

La fraise Tagada devrait être élevées au panthéon des meilleures confiseries. Avec son allure de petite fraise et son cœur moelleux, elle a rendu accro beaucoup de gourmands. Fort de son succès, Haribo la décline aujourd’hui dans une version Pink. Mais l’originale reste indétrônable.

©Haribo

Les crocos

Ils se différencient des petits ours avec leur ventre tout blanc. Les crocos font partie des grands classiques de la marque allemande. Deux nouvelles couleurs sont venus enrichir le zoo il y a quelques années : le croco orange et le croco bleu. Et depuis peu, les babys crocos font aussi partie de la bande : une version moins sucrée et sans édulcorant.

©Haribo

Les chamallows

De la tendresse qui se mange. C’est un peu cela le chamallow. Avec ses couleurs douces, du rose pastel au blanc, cette petite guimauve est toujours aussi populaire. On la mange généralement sans modération. Certains la font même fondre à la chaleur d’un feu de camp.

©Haribo

Les Dragibus

Depuis 1973, les Dragibus animent un débat obsessionnel : les bonbons noirs sont-ils les meilleurs ? A chacun de se forger son opinion. Avec sa coque acidulée et son cœur chewy, c’est surtout sa texture qu’on adore.

©Haribo