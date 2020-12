Les 5 bienfaits épatants de l'aloe vera

Aussi appelé aloès, l’aloe vera est une plante grasse aux épines épaisses originaire d’Afrique orientale, et utilisée en cosmétique et phytothérapie. Voici cinq raisons de le consommer en jus ou sous forme de gel ou de crème pour un corps en parfaite santé.

il renforce les cheveux

A l’intérieur de l’aloe vera se trouve un gel dont les bénéfices sont multiples, à commencer par les cheveux. Les marques de cosmétiques l’ont bien compris puisqu’ils l’utilisent dans de nombreux soins capillaires hydratants. On peut aussi l’appliquer directement sur le cuir chevelu en massant délicatement, ou le mélanger avec une huile végétale pour un masque maison. Les cheveux seront brillants et tonifiés.

il protège les gencives

Avec son pouvoir astringent et ses vertus cicatrisantes, l’aloe vera aide à renforcer les gencives et évite ainsi qu’elles ne saignent. Cette plante est donc recommandée pour les personnes souffrant de gingivites. On la retrouve aussi dans certains dentifrices ayant pour objectif de réduire la plaque dentaire. Il peut enfin être utilisé en bain de bouche.

il soigne les troubles digestifs

Ballonnements, brûlures à l’estomac, constipation… les problèmes digestifs sont nombreux et surtout douloureux. Pour en venir à bout, buvez un verre de jus d’aloe vera. Le transit sera facilité en seulement quelques heures. Attention à ne pas en abuser car vous risqueriez de ressentir les symptômes inverses.

il soulage les irritations de la peau

Cléopâtre en était folle, au même titre que le lait d’ânesse. L’aloe vera est la solution naturelle pour une belle peau. Riche en minéraux et en vitamines, il traite l’excès de sébum, apaise les coups de soleil, accélère le renouvellement cellulaire, participe à réduire les hématomes, et soigne les problèmes cutanés comme l’eczéma ou le psoriasis, ainsi que les petits boutons qui apparaissent souvent chez les hommes quand les poils repoussent après un rasage trop abrasif.

Il dégage les bronches

Reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires, cette plante peut soulager en cas d’asthme et de bronchite. Sous forme d’inhalation – en ajoutant les feuilles à de l’eau bouillante - ou de vaporisation, elle permet de libérer les voies respiratoires et de combattre la toux et le rhume, souvent fréquents pendant l'hiver.