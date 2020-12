Épiphanie 2021 : Les meilleures galettes de chefs pâtissiers

Pour que 2021 commence sur des bases saines, il est impensable de faire l'impasse sur la galette des rois. Cette tradition gourmande est aussi un moment de convivialité à partager avec ses proches. Les chefs pâtissiers proposent des créations particulièrement alléchantes cette année. Voici les plus belles galettes à commander.

Nina Métayer

Véritable artiste de la pâtisserie, Nina Métayer (pâtissière de l’année en 2016 et 2017) dévoile cette année une superbe galette qu’elle a baptisée « Renaissance ». Fidèle à ses racines, elle est réalisée avec du beurre Charentes-Poitou. « Le feuilletage est réalisé à base de farine de petit épeautre et T80. Riches en nutriments et pauvres en gluten elles apportent un côté rustique, tout comme la châtaigne grillée que j’ai ajoutée dans la frangipane » explique la cheffe pâtissière.

Galette Renaissance 4 personnes, 29€ (uniquement sur Délicatisserie ; livraison à domicile ou en point de collecte à Paris 8e et dans certaines communes de la petite couronne).

Le Drugstore

Voilà une galette réalisée dans la plus pure tradition française. Imaginée par le chef pâtissier Maxime Louis, elle arbore un feuilletage croustillant et une frangipane fondante au bon goût de beurre.

Galette 6 personnes, 29€ (en vente à l’Épicerie du Publicisdrugstore)

Cyril Lignac

Pour une alternative à la galette, Cyril Lignac présente cette année son gâteau des rois. Pensé comme un hommage à son Aveyron natal, il s’agit d’une brioche au beurre des Charentes parfumée à la fleur d’oranger et agrémentée d’oranges confites. A l’intérieur, les plus chanceux trouveront une fève en forme d’ourson, clin d’œil à la confiserie fétiche du chef.

Le Gâteau des Rois 6 pers, 27 €

Maison Lenôtre

La Maison Lenôtre dévoile la Galette « Signature 2021», une toute nouvelle création gourmande qui prend la forme originale d’un bonnet à pompon. Elle se décline en trois recettes : chocolat, agrumes confits et fruits secs torréfiés.

Galette Signature 2021 Lenôtre , 6/8 personnes, 59€ (Disponible en boutiques à partir du 2 janvier)

Thierry Marx Bakery

Thierry Marx Bakery propose une délicieuse galette traditionnelle au feuilletage inversé croustillant et aérien et à la frangipane. Deux fèves se sont glissées à l’intérieur : la première s’inspire des viennoiseries de Thierry Marx, la seconde est à rapporter en boutique où une surprise sera offerte en échange.

Galettes des rois 4/6 personnes, 25 € (à partir du 1er janvier)

Sébastien Gaudard

Sans aucun doute la plus belle couronne de l’Épiphanie 2021. Le chef pâtissier Sébastien Gaudard s’est associé au jeune joaillier tendance Emmanuel Tarpin pour imaginer la collection de fèves et la couronne des rois 2021. Ce dernier a conçu un lierre d’or tiré des contes merveilleux. Ses heureux détenteurs se verront remettre une très jolie couronne inspirée de la plante grimpante. Quant à la galette, elle se décline en deux recettes : une classique et une chocolat.

Galette Sébastien Gaudard, à partir de 24€

La Grande Epicerie

Les pâtissiers de la rue de Sèvres misent sur une galette gourmande pour commencer l’année sur de bonnes bases. Copeaux de chocolat de Madagascar (qui doivent fondre alors qu’on la réchauffe), amandes, et crème amandes et chocolat.

Galette aux amandes et chocolat de Madagascar 6 personnes, 35€.