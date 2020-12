Ces 5 aliments détox à privilégier après un repas de fête

L'oganisme est mis à rude épreuve pendant les fêtes. Repas copieux, alcool, chocolats...Pour se remettre de tous ces excès qui font du bien au moral mais pas forcément au corps, un changement de régime s'impose dès la première semaine de janvier. Voici les 5 aliments détox à privilégier pour retrouver la forme.

Le brocoli

Pour soigner son tube digestif après des repas gargantuesque, il faut miser sur les aliments verts faciles à digérer et riches en nutriments, en fibres et en sels minéraux, à l’instar du brocoli, du chou romanesco, du cresson, de la courgette ou des épinards. On opte aussi pour des fruits entiers et non des jus de fruits. La microbiote sera renforcée.

Le kiwi

La vitamine C est particulièrement recommandée une forte consommation d’alcool. Elle lutte contre la fatigue et a des vertus anti-oxydantes. Comme le corps ne peut la stocker, il est important d’en consommer une petite quantité tous les jours. Le kiwi est l’un des fruits les plus riches en vitamine C.

Le citron

Pour un résultat efficace, il faut le presser pour en faire un jus que l’on mélangera, si possible, avec du persil et un peu d’eau tiède. Le citron permet d’éliminer les déchets, dont certains petits calculs, et stimule le système immunitaire. L’idéal est de prendre cette petite potion magique tous les matins pendant une semaine

Le thé vert

Après un repas trop riche et une consommation d’alcool excessive, une tasse de thé vert comme le matcha, riche en antioxydants, aide à préserver et protéger le foie. A condition de ne pas en abuser. Il permet également de réduire le taux de lipides dans le sang et ainsi de prévenir les risques de maladies cardiovasculaires

Les amandes

Les nutritionnistes recommandent de consommer environ 30g d'oléagineux au petit-déjeuner. Noisettes, amandes, noix, noix de cajou... sont riches en fibres et améliorent ainsi la digestion en régulant le transit intestinal. Ils contribuent aussi à lutter contre les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et même certains cancers.

