Fatburger et ses burgers XXL débarquent en France

Après Five Guys, une nouvelle chaîne américaine de burgers va s’installer en France. Fatburger, bien connu pour ses sandwichs « XXXL », vient d’annoncer son arrivée imminente dans l’Hexagone. Deux restaurants doivent ouvrir leurs portes à Paris dans les 18 prochains mois, explique l’enseigne dans un communiqué.

« Fatburger connaît un succès international depuis des années, c’était donc une question de temps avant qu’il n’arrive en France » s’est réjoui Andy Wiederhorn, pdg de FAT Brands, la société mère de Fatburger.

©Fatburger

Implantée sur la côte Ouest des Etats-Unis, cette chaîne de burgers a été créée dans les années 1950 avant de connaître un développement important en 1980. Ses burgers sont particulièrement riches : le triple Kingburger peut atteindre 2000 calories (contre 495 pour le célèbre Big Mac de McDonald’s). Fatburger est aussi réputé pour son service de personnalisation : les sandwichs peuvent être customisés avec du bacon, des œufs, du piment ou des « onion rings ». A l’image de ses concurrents, elle propose depuis peu un burger à base de protéines végétales.

L’enseigne a ses afficionados parmi les stars. Kanye West, Janet Jackson ou encore Pharell ont investi dans des franchises.

Après la Californie, elle s’étend désormais au Canada, au Japon mais aussi en Égypte.

Ces projets d’ouvertures en France ne doivent rien au hasard. La patrie du bœuf bourguignon et du pâté en croûte est aussi fan d’hamburgers. En 2019, il s’en est vendu 1,7 milliards d’après le cabinet spécialisé Gira, soit 16% de plus par rapport à l’année précédente. Acteur historique sur le sol français, McDonald's réalise chaque année plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaire.