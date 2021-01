La recette du gâteau au yaourt marbré à la pâte à tartiner

Les pâtes à tartiner sont très appréciées au goûter, notamment sur des tartines de pain. Mais elles peuvent tout aussi bien servir d’ingrédients pour préparer de délicieux desserts. Nestlé Dessert a présenté sa recette du gâteau au yaourt marbré.

Ingrédients et ustensiles (pour 6 personnes)

90 g de pâte à tartiner Nestlé Dessert

3 pots de farine

2 œufs

1.5 pots de sucre blanc

1 pot de yaourt nature

½ pot d’huile neutre

½ sachet de levure chimique

une balance de cuisine

2 saladiers

un fouet

un moule rond de 20 cm de diamètre

Préparation

Préchauffez le four à 180°C. Dans un saladier battez les oeufs, le yaourt et le sucre. Quand le mélange est homogène, ajoutez l’huile, la farine, la levure, et homogénéisez à nouveau.

Versez la moitié de l’appareil à gâteau dans un deuxième saladier, et mélangez-la à la pâte à tartiner.

Huilez et farinez le moule, et versez tour à tour un peu d’appareil yaourt neutre, puis un peu d’appareil yaourt à la pâte à tartiner, jusqu’à épuisement des deux appareils. Créez des marbrures en mélangeant les deux appareils avec la pointe d’un couteau. Enfournez 30 min.