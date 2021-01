Voici le nouveau look vintage de Burger King

Faire du neuf avec du vieux. La chaîne de fast-food Burger King veut dépoussiérer son image et vient de présenter sa nouvelle identité. Elle passe d’abord par un nouveau logo tout en rondeur mais aussi par de nouveaux emballages pour la nourriture et de nouveaux uniformes pour ses employés.

Jusqu’à maintenant le logo identifiable à sa courbe bleue était le même depuis 1999. Il a été repensé et fait désormais dans le minimalisme et la transparence. Son look vintage rappelle les diners américains des années 1950 et les débuts du burger. C’est aussi un hommage au précédent logo en vigueur de 1969 à 1999.

Ce look très rétro, dans l’air du temps, s’appliquera également aux uniformes des employés. Beige et touches d’orange seront de rigueur, le tout personnalisable à l’aide de badges.

Ce retour au bon vieux burger surfe sur la nostalgie et la gourmandise plutôt que sur la rapidité du service qu’incarnait la courbe bleue du précédent logo.

« Le design est l’un des outil les plus essentiels que nous ayons pour dire qui nous sommes et ce que nous valons » a expliqué Raphael Abreu, responsable mondial du design à Burger King lors de la présentation de la nouvelle image à la presse.

Ce nouveau look s’étendra peu à peu dans les 19 000 restaurants de la chaîne. Le changement total ne devrait pas intervenir avant plusieurs années.

Fondée en 1954, Burger King est la deuxième chaîne fast food de hamburger au monde. Elle est présente dans près d’une centaine de pays et fonctionne en franchises.