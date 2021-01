Brad Pitt prend la pose pour son rosé Miraval et fait le buzz sur les réseaux

Pour promouvoir le millésime 2020 de son Miraval rosé, Brad Pitt a pris la pose au bord d’une piscine, allongé dans un transat, dans le cadre de la nouvelle campagne publicitaire. Un cliché qui donne envie de prendre l’apéritif avec la star - même avant 18h - et n'a pas laissé les internautes indifférents.

A le voir «chiller» avec ses lunettes de soleil, on en oublierait presque la crise sanitaire qui paralyse le monde entier depuis des mois. Avec Brad Pitt, on a immédiatement envie de lâcher prise. Ce moment de grâce ne date pas d’aujourd’hui, puisque la photographie est issue d’une prise de vue réalisée par l’artiste australien Lachlan Bailey, à Los Angeles, en 2019, pour le magazine GQ.

Mais l’ex-d’Angelina Jolie avec qui il a acheté en 2011 le domaine de Miraval, dans le Var, a souhaité célébrer l’élégance de son rosé d’une belle fraîcheur par ce cliché en noir et blanc, qui rappelle l’esprit de la Riviera. L’acteur hollywoodien avait déjà prêté son immense charisme pour dynamiser les ventes de son champagne rosé Fleur de Miraval à l’été 2020.

Sur la toile, les internautes n’ont pas tardé à réagir, certains allant même jusqu’à parodier Brad Pitt en train de faire la sieste... avec une «cool attitude» plus ou moins travaillée.

D'autres ont émis quelques doutes à voir Brad Pitt, qui a révélé avoir eu des problèmes d'alcool par le passé, promouvoir du vin, ou regrettent tout simplement que ce millésime ne soit pas incarné par Angelina Jolie.

Does it make any sense that a supposedly former alcoholic is the endorser of a wine brand? Or this is totally normal and I'm the crazy one? #Miraval — CloudyLuna (@CloudyLuna2) January 13, 2021

I love Miraval but I think everyone agrees that Angelina would be perfect and appropriate for this and not him #AngelinaJolie #miraval pic.twitter.com/MOU8p2J71d — Nick.lyra (@NickLyra) January 14, 2021

Rappelons que l'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.