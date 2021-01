Les 5 bienfaits inattendus de la guimauve

Son nom fait référence à cette confiserie que les enfants apprécient tant. Plante issue de la famille des malvacées, la guimauve qui signifie «doux» en grec, présente de nombreux effets bénéfiques pour la santé. Voici cinq raisons de l’utiliser au quotidien.

Elle calme la toux

Dès l'Antiquité, les Egyptiens avaient déjà recours à cette plante comme médicament afin de calmer les toux sèches. La guimauve est reconnue pour ses mucilages, ces substances végétales qui gonflent au contact de l’eau et se transforment en une texture gluante. Son action émolliente permet d’atténuer les douleurs. On peut la consommer en tisane ou sous forme de sirop que l’on prépare en faisant bouillir des racines de guimauve avec du sucre.

Elle soulage les poussées dentaires

Le bâton de guimauve possède des propriétés adoucissantes. Elle est recommandée pour les enfants qui ont des poussées dentaires afin de calmer les gencives irritées. On l’utilise comme un anneau ou un hochet de dentition. La racine de guimauve se ramollit au contact de la salive. En position assise, et sous la surveillance de ses parents, les bébés peuvent le mastiquer et s’en donner à cœur joie. C'est en revanche interdit aux nouveaux-nés.

Elle démêle les cheveux

Chaque matin, c’est la même rengaine : les cheveux sont emmêlés et le cuir chevelu irrité. Pour venir à bout de ce problème, optez pour un masque ou un après-shampoing à base de poudre de racine de guimauve. Mélangée à de l’eau tiède, elle permet de limiter l’apparition des nœuds et d’avoir une chevelure douce et brillante.

Elle protège la peau

L’extrait de racine de guimauve est utilisé pour traiter de nombreux problèmes cutanés en raison de ses propriétés hydratantes et apaisantes. Pour preuve, la marque Terre éternelle a choisi la guimauve bio comme ingrédient principal de sa nouvelle gamme de soins pour les enfants, Hydra-cocoon. En crème ou en décoction, cette plante soigne par exemple l’eczéma.

Elle est l'alliée du système digestif

C’est une solution naturelle pour nettoyer et protéger le système digestif. Grâce à la présence de pectine, la consommation de la guimauve réduit l’acidité gastrique, et est ainsi indiquée pour prévenir les ulcères à l’estomac ou les maladies liées à une inflammation de l'intestin. Laxative, elle est aussi conseillée en cas de constipation.