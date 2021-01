L'ex-Top Chef Mory Sacko décroche sa première étoile au guide Michelin

L’année 2021 commence plutôt bien pour lui. A 28 ans, l’ex-Top Chef Mory Sacko vient de décrocher sa première étoile au célèbre guide gastronomique Michelin. Les inspecteurs lui ont fait l’honneur de lui remettre également le prix du jeune chef de l’année.

Ce double couronnement s’ajoute à une longue liste. Il y a quelques jours il venait d’être nommé parmi les cinq chefs les plus prometteurs de la planète par le classement de la Liste. Et le Gault et Millau de le distinguer «jeune talent» de l’année.

Il faut dire que ce grand gaillard de 2 mètres qui arbore toujours un grand sourire a de quoi séduire. Le public l’a découvert dans la dernière saison de Top Chef sur M6 et a tout de suite craqué pour sa forte personnalité.

Surfant sur cet élan de popularité, le chef d’origine malienne a ouvert son restaurant, Mosuke, en septembre dernier à Paris (14e). Un exploit compte tenu du contexte sanitaire. Il a suffi de quelques semaines d’ouverture pour marquer les esprits et notamment ceux des inspecteurs du guide rouge.

Mory Sacko y proposait une cuisine détonante aux multiples influences. Celle de l’Afrique d’abord, mais aussi du Japon. Le jeune chef confessait ne jamais y avoir mis les pieds, mais enfant il était fasciné par les dessins animés Dragon Ball et Nicky Larson. Le haut niveau technique de ses assiettes témoignait aussi de son passage dans de prestigieux restaurants, dont celui de son mentor Thierry Marx.

©DR

Cette première étoile qui vient récompenser un parcours éclair est loin de sonner une fin de saison pour le chef. En attendant la réouverture de son restaurant, qui sans surprise sera pris d’assaut dès le lever de rideau, on le retrouvera aux manettes de sa propre émission sur France 3, à partir de février. Dans « Cuisine ouverte : un chef sur la route », il tentera chaque samedi de revisiter des plats traditionnels du terroir français.

Mosuke, 11, rue Raymond Losserand Paris (14e) (Offre en click and collect MoSugo)