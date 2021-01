St Michel dévoile sa galette géante

La mythique biscuiterie St Michel voit les choses en grand en cette rentrée. Sa galette iconique est désormais commercialisée en format XXL ce qui ravira tous les gourmands.

«18 cm de diamètre pour 250 g», annonce la maison créée en 1905 qui a repris la recette traditionnelle pour cette version inédite (trois fois plus grande que l'originale). De la farine de blé, du beurre - en grosse quantité - et des œufs de poule élevées en plein air… on salive déjà de plaisir rien qu'en voyant les ingrédients utilisés par St Michel.

Vendue 4,60 euros en boutique, cette galette savoureuse et croquante pour 5 personnes pourra servir de base à de nombreuses pâtisseries comme la tarte tatin. Comptez 7,30 euros si vous désirez qu’elle soit présentée dans un coffret en bois.