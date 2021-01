La recette de la pizza sucrée-salée de Kiri

Rien de tel que de préparer soi-même sa pizza. Kiri propose une délicieuse recette toute simple sucrée-salée à préparer en famille.

Ingrédients (pour 2-3 personnes)

400 g de farine

2 c. à café de sel

3 c. à soupe d’huile d’olive

1 sachet de levure de boulanger

250 ml d’eau tiède

6 portions Kiri

1 poire

1/4 oignon rouge

2 c. à soupe de pistaches

1 c. à café de baies roses

poivre

Préparation

Dans un saladier, versez la farine, le sel, la levure de boulanger, l’huile d’olive et l’eau tiède. Pétrissez à la main pendant 10 minutes (ou 5 minutes au robot) jusqu’à ce que la pâte soit bien élastique et se décolle des bords. Couvrez d’un torchon propre et laissez reposer 1 heure dans un endroit chaud.

Préchauffez le four à 230°C. Étalez la pâte sur un plan de travail fariné puis déposez-la sur une plaque de four recouverte de papier cuisson. Lavez les poires puis découpez-les en tranches. Épluchez l’oignon rouge et coupez-le en fines rondelles puis concassez les pistaches. Fouettez les Kiri au batteur.

Étalez-les 3/4 de la crème obtenue sur la pizza puis ajoutez les tranches de poire et d’oignon rouge. Salez et poivrez puis parsemez de pistaches concassées. Enfournez pour 20 minutes de cuisson. Au moment de servir ajoutez une quenelle avec le reste de la crème, parsemez de baies roses et accompagnez de salade verte.