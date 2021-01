5 recettes de crêpes pour la Chandeleur

C'est bientôt la Chandeleur (le 2 février prochain). Cette fête traditionnelle annonce l'arrivée des crêpes. Pour sortir des classiques beurre-sucre, les marques ont concoté cette année toute une série de recettes alléchantes.

Les brochettes de crêpes au Nutella et aux fruits

2 brochettes par portion.

2 œufs

125 g de farine

15 g de beurre

220 ml de lait entier

Décoration

Des fruits frais pour la décoration

60 g de Nutella

Préparation

Préparer deux bols : dans l’un, mélanger le lait et la farine dans l’autre, les oeufs et le beurre fondu. Mélanger ensuite le contenu des deux récipients. Laisser reposer la pâte pendant 15 minutes à température ambiante. Faire chauffer une poêle à crêpes et la graisser avec du papier absorbant légèrement imbibé d’huile. Verser un peu de pâte dans la poêle et l’étaler pour former une crêpe d’environ 26 cm de diamètre. La faire cuire des deux côtés jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée. Fourrer chaque crêpe avec 15 g de Nutella. Rouler les crêpes et les couper en rondelles d’env. 3 cm. Monter les brochettes en alternant les rondelles de crêpes avec des morceaux de fruits.

Crêpes façon « Suzette » par Loic Raison

Pour les crêpes :

185g de farine

35g de sucre

2 œufs

450g de lait

25 g de beurre fondu

1 cuillère à soupe de Grand Marnier

1 gousse de vanille grattée

Pour la réduction ananas :

25g d’eau

30g de glucose liquide

270g de sucre

1 litre de jus d’ananas

40g de beurre doux huile

¼ de noix de coco râpée

20g de julienne de peau d’orange

PRÉPARATION

Réaliser la pâte à crêpe en mélangeant l’ensemble des ingrédients et laisser reposer.

Dans une casserole réaliser un caramel avec l’eau, le glucose liquide et le sucre. Ajouter le jus d’ananas et laisser réduire pour obtenir un sirop. Faire bouillir de l’eau et plonger les juliennes d’oranges. Laisser cuire 30 secondes et égoutter. Faire chauffer une poêle avec un peu d’huile et réaliser les crêpes. Plier les crêpes en quatre. Faire fondre un peu de beurre dans une poêle et mettre les crêpes. Ajouter le sirop d’ananas, les juliennes d’oranges et bien les enrober avec le sirop. Pour finir : Dresser et finir avec la noix de coco râpée. A déguster avec un verre de cidre Dégustation de Loïc Raison.

Les crêpes sans lactose de Bjorg

250 ml d'Avoine calcium Bio Bjorg

150 g de Farine d'Épeautre Bio Bjorg

2 œufs

Huile d'Olive Vierge Extra Bio Bjorg

Préparation

Versez la farine (épeautre ou mix 3 farines) dans un récipient creux. Faites un puits et cassez les œufs. Mélangez le tout en ajoutant progressivement la boisson végétale. Lorsque la pâte est lisse, ajoutez l’huile d'olive et quelques pincées de sel. Pour la version salée, versez un peu de Coulis de Tomate Bjorg, parsemez de pousses d'épinards et de morceaux de fromage de chèvre. Pour un dessert sucré, servez avec un Dessert Soja Chocolat Bjorg ou un mélange citron, Soja Cuisine Bjorg et sucre.

Gâteau de crêpes au chocolat et fruits rouges

3 œufs

250 g de farine

½ litre de lait

3 c à soupe de sucre en poudre

25 g de beurre fondu

5 cl d'huile de pépins de raisins

1 pincée de sel

Pour la mousse chocolat aux fruits rouges

4 blancs d'œufs

100 g de chocolat noir

50 g de beurre

1 c à soupe de cacao non sucré

1 pincée de sel

100 g de framboises

50 g de myrtilles

25 g de pralines roses ou rouges concassées

Préparation mousse au chocolat

Casser les œufs en séparant les blancs des jaunes. Faire fondre au bain-marie le chocolat cassé en morceaux dans une petite casserole avec le beurre puis laisser refroidir. Battre les blancs en neige bien fermes avec une pincée de sel. Ajouter le cacao en poudre. Puis continuer à battre quelques instants.Verser le chocolat refroidi et l'incorporer le délicatement avec une spatule. Placer la mousse 2h au réfrigérateur.

Préparation pâte à crêpes

Verser la farine, le sucre et le sel dans un grand saladier. Creuser un puit au centre et y casser les œufs. Commencer à fouetter puis ajouter 5 cl de lait. Continuer à mélanger en ajoutant petit à petit le restant de lait. Couvrir le saladier avec un torchon et laisser reposer 30 min au minimum. Faire chauffer une petite poêle à crêpe légèrement huilée sur feu moyen. Verser une louche de pâte et la répartir d'un mouvement circulaire. Laisser cuire la crêpe 1 min 30 à 2 min environ en soulevant les bords. La retourner et continuer la cuisson 1 min environ. Déposer la crêpe sur une assiette et continuer de préparer les autres crêpes en graissant légèrement la poêle entre chaque cuisson. Placer 2 crêpes superposées sur un plat à gâteau. Déposer de la mousse au chocolat, quelques fruits rouges et un peu de pralines concassées. Recommencer l'opération en recouvrant de 2 crêpes, mousse au chocolat et fruits rouges jusqu'à obtenir un gâteau de 4 étages. Décorer le centre avec quelques pralines et servir bien frais.

La Raclêpe de Téfal

Pâte à crêpes

150 g de farine

2 œufs

30 cl de lait

30 g de beurre

1 c. à s. de sucre

sel

Garniture

8 pommes de terre

8 tranches de jambon blanc

29 tranches de fromage à raclette

persil

cornichon

Préparation

Cuisson des pommes de terre

Faîtes cuire les pommes de terre et les couper en rondelles.

Préparation de la garniture

Pour chaque crêpe, superposez une tranche de raclette avec 1/4 de tranche jambon puis recouvrez de rondelles de pommes de terre et répétez l’action de manière à avoir 2 couches de chaque ingrédient. (Pour les plus gourmands, n’hésitez pas à rajouter une dernière couche de fromage à raclette)

Préparation des crêpes

Réalisez une pâte à crêpes en mélangeant la farine, le sel, le sucre, les œufs et le lait. Faîtes cuire une crêpe 3 minutes sur un côté, la retourner et y déposez au centre un des cinq rectangles. Rabattez les bords de la crêpe dessus puis retournez pour bien la faire dorer.

Décoration

Répétez l’opération pour les 4 autres chaussons. Déposez une tranche de fromage sur les 5 chaussons. Repassez à la poêle couverte jusqu’à ce qu’il ait fondu. Parsemez de persil ciselé et de rondelles de cornichons puis dégustez.